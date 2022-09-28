США недовольны работой ЕС

Как сообщают в Financial Times, в администрации Байдена разочарованы Брюсселем по поддержке Украины. США настаивают на ускоренной и увеличенной финансовой помощи.

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В целом Вашингтон предоставил Киеву уже 8,5 миллиарда долларов на экономическую помощь. Кроме того, есть запрос еще на дополнительные 4,5 миллиарда долларов грантов.

Тем временем Брюссель выплатил всего 1 миллиард евро из обещанных 9 миллиардов в мае. В этом месяце Украина должна была получить из этой суммы 5 миллиардов евро, но они до сих пор не поступили.

Мы с нетерпением ждем, что ЕС начнет оказывать 5 миллиардов евро обещанной помощи со следующего месяца, и призываем ЕС быстро разработать регулярный механизм, чтобы продолжать оказывать бюджетную поддержку Украине и дальше,

– подчеркнул высокопоставленный чиновник США.

Что говорит Европа

В Европейской комиссии ответили, что пакет помощи такого большого размера требует тщательного управления бюджетом, чтобы гарантировать, что любые риски бюджета должным образом покрываются необходимым бюджетным покрытием. Это требует тщательного разбирательства и, следовательно, требует больше времени.

Один из чиновников ЕС рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмигаль еще раньше встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и подчеркнул, что Киеву нужно около 3,5 миллиарда евро ежемесячно.

К слову, МВФ сейчас изучает пути усиления своей немедленной помощи Киеву, одновременно продвигаясь к полноценной программе кредитования, поставив Украину под определенные экономические и финансовые условия.

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Новая масштабная помощь от США

Недавно в США объявили о выделении дополнительных средств Украине на военную и экономическую помощь. Это почти 12 миллиардов долларов, из которых:

4,5 миллиарда долларов на обеспечение оборонных возможностей и оборудования для Украины;

2,7 миллиарда долларов на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки;

4,5 миллиарда долларов для продолжения прямой бюджетной поддержки правительства Киева в течение следующего квартала.

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