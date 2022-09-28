США незадоволені роботою ЄС

Як повідомляють у Financial Times, в адміністрації Байдена розчаровані Брюсселем щодо підтримки України. США наполягають на пришвидшені та збільшені фінансової допомоги.

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Загалом, Вашингтон надав Києву вже 8,5 мільярда доларів на економічну допомогу. Крім цього, є запит ще на додаткові 4,5 мільярда доларів грантів.

Тим часом Брюссель виплатив лише 1 мільярд євро з обіцяних 9 мільярдів у травні. Цього місяця Україна мала отримати з цієї суми 5 мільярдів євро, але вони ще досі не надійшли.

Ми з нетерпінням чекаємо, що ЄС почне надавати 5 мільярдів євро обіцяної допомоги з наступного місяця, і закликаємо ЄС швидко розробити регулярний механізм, щоб продовжувати надавати бюджетну підтримку Україні й надалі,

– наголосив високопоставлений чиновник США.

Що каже Європа

У Європейській комісії відповіли, що пакет допомоги такого великого розміру вимагає ретельного управління бюджетом, щоб гарантувати, що будь-які ризики для бюджету належним чином покриваються необхідним бюджетним покриттям. Це потребує ретельного розгляду і, отже, вимагає більше часу.

Один із чиновників ЄС розповів, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль ще раніше зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та наголосив, що Києву потрібно близько 3,5 мільярдів євро щомісяця.

До слова, зараз МВФ вивчає шляхи посилення своєї негайної допомоги Києву, одночасно просуваючись до повноцінної програми кредитування, поставивши Україну під певні економічні та фінансові умови.

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Нова масштабна допомога від США

Нещодавно, в США оголосили про виділення додаткових коштів Україні на військову та економічну допомогу. Це майже 12 мільярдів доларів, з яких:

4,5 мільярда доларів на забезпечення оборонних можливостей і обладнання для України;

2,7 мільярда доларів на продовження військової, розвідувальної та іншої оборонної підтримки;

4,5 мільярда доларів для продовження прямої бюджетної підтримки уряду Києва протягом наступного кварталу.

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