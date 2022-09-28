Ось-ось країни Європейського Союзу запровадять проти росії чергову порцію санкційних обмежень за розв’язану нею проти України війну. Це вже буде восьмий пакет санкцій. Новий пакет можуть схвалити вже 6 – 7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської Ради.

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Наразі ж відбувається активне обговорення обмежень, які мають увійти в цей пакет. Але вже достеменно відомо, що один з потенційно найефективніших інструментів впливу на росію, який ще нещодавно активно обговорювався, застосовано не буде. Мова йде про обмеження максимальної ціни на російську нафту. Саме це допомогло б значно знизити ціни на енергоносії у світі, одночасно суттєво вдаривши по надприбутках країни-агресора. Але щонайменше дві країни Європейського Союзу – Кіпр та Угорщина – не погодилися з пропозицією запровадити обмеження на російську нафту.

У чому помилився Євросоюз

Що стосується обговорюваного раніше запровадження обмежень на ціну російської нафти – це непідйомне завдання, яке на себе взяв спочатку Євросоюз, а потім країни "Великої сімки", упевнений експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Будь-які санкції мають ефект, якщо до них приєднуються основні гравці. В цьому ж випадку до ініціативи щодо обмеження нафтових цін не приєдналися азійські держави, зокрема такі гіганти як Індія та Китай. А запроваджувати обмеження лише для Європи немає ніякого сенсу, тому що вже у грудні в Європі буде запроваджено ембарго на російську нафту, передбачене попередніми пакетами санкцій. Отже, Європа взагалі не купуватиме російську нафту.

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Також наразі неможливе запровадження обмежень щодо російського газу, оскільки існують контракти, підписані між суб’єктами господарювання, а не між державами. Примусити компанії розкрити умови газових контрактів держави не можуть, бо це було б порушенням комерційної таємниці.

Геннадій Рябцев Експерт з енергетичних питань На мою думку, неправильний підхід демонструють в тому числі держави-члени ЄС і міністри країн "Великої сімки", намагаючись боротися з наслідками високих цін на нафту. Тоді як потрібно прибрати причину. А причина високих цін не в тому, що не вистачає пропозиції нафти на тлі високого попиту, а в тому, що відбуваються спекуляції – як на нафтовому, так і газовому ринках

Ціна газу в Європі перевищує ціни на американському континенті на порядок. Якщо на хабах в США газ торгується за цінами близько 70 доларів за мільйон британських теплових одиниць, то в Європі ціни на порядок вищі – близько 700 доларів. На глобальних ринках такої відмінності в цінах бути не повинно, якщо ринки керуються співвідношенням між попитом і пропозицією.

Варто переглянути цільову модель газового ринку Європи, прибравши з газових хабів фінансових спекулянтів. Якщо це станеться, то ціни на газ в Європі знизяться як мінімум на порядок. І це боляче вдарить по заробітках росії на продажу вуглеводнів,

– впевнений співрозмовник 24 каналу.

Те ж саме могли б зробити американські та британські біржові регулятори на світових електронних біржових майданчиках – в Нью-Йорку та Лондоні. Якщо обмежити діяльність спекулянтів на біржових площадках, то нафта подешевшала б щонайменше на 30%, а газ – на порядок.

Наразі немає дефіциту енергоносіїв у світі. Кількість енергоносіїв, яка видобувається, перевищує об’єми споживання. Вважається, що навіть майбутній ріст попиту в Китаї не зумовить дефіцит енергоносіїв.

Часто кажуть, що ціни на енергоносії високі в очікуванні зростання попиту. Про очікування зростання попиту говорять уже багато років. Але попит не зростає. Це стосується як нафтового ринку, так і газового. Насправді, якби не було фінансових спекуляцій, то ціни на газ в Європі не перевищували б 700 доларів за тисячу кубометрів. В той час як зараз ціни перевищують 2 тисячі доларів,

– каже Геннадій Рябцев.

Це не нормальне явище. Це не відповідає економічним законам. І це не відповідає реальному співвідношенню між попитом і пропозицією. Навіть якби росія повністю зупинила постачання газу в Європу, все одно котирування не мали б бути такі високі. Потенційна нестача об’ємів газу, в разі припинення постачань, оцінюється в 15%. А це саме та величина, на яку добровільно погодилися скоротити споживання європейські країни відповідно до рішення Єврокомісії. І навіть в такому випадку дефіциту енергоносіїв не повинно бути. Відповідно, причин для росту цін немає.

Отже, багато що в нинішньому ціноутворенні залежить не стільки від росії, скільки від використовуваної ЄС моделі енергетичного ринку. Якщо змінити цю модель, то можна критично зменшити доходи росії від продажу вуглеводнів.

Яким буде вплив санкцій

Сенс санкцій – в їхньому комплексному впливові. Сукупність санкцій врешті-решт спрацьовує. Не варто очікувати швидкої їх дії. В короткостроковій перспективі санкції призводять до втрат тих держав, які їх запроваджують. Якщо говорити про нафтогазові обмеження, то спочатку вони призводять до надприбутків держави, щодо якої їх введено. Але з часом вплив санкцій змінить напрям на протилежний, і росія почне суттєво втрачати. І що далі, то більше.

Санкції не зупинять війну росії проти України. Їх задача – загальмувати розвиток військово-промислового комплексу країни-агресора, вплинути на її економічний потенціал,

– нагадує співрозмовник 24 каналу.

Якщо говорити про нафтогазовий комплекс Росії, то починаючи з 2023 року вплив санкцій буде суттєвий, прогнозує Геннадій Рябцев. Скоротиться видобуток нафти, обсяги її переробки, впадуть надходження до федерального бюджету. Також варто чекати падіння доходів транспортних і сервісних компаній, ріст безробіття в нафтогазовому секторі, припинення перспективних проєктів з освоєння запасів. Але це станеться не раніше 2023 року.

Найефективнішими санкціями в поточному році стануть фінансові обмеження щодо російських банків, зокрема мова йде про замороження російських активів по всьому світу і блокування розрахунків за контрактами через низку російських банків. На цю мить вилучення банків росії зі світової системи обігу коштів є найбільшим ударом по російській економіці.

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Що стосується майбутніх візових обмежень щодо громадян Росії, то на економічний потенціал держави-агресора це не вплине, упевнений експерт. 70% росіян ніколи не перетинали кордон РФ.

Як висновок, можна стверджувати, що 8-й санкційний пакет буде добрим доповненням до тих санкцій, які вже діють. Проте вплив всіх пакетів є відтермінований в часі. Відчути цей вплив можливо буде лише з 2023 року.

Вважається, що ефективний вплив економічних санкцій можливий в тому разі, якщо сукупний потенціал держав, які запроваджують санкції, в 10 разів і більше перевищує потенціал держави, проти якої обмеження запроваджені. Наразі ситуація приблизно так і виглядає. Але цього замало. Варто пам’ятати, що без перемог Збройних Сил України жодні міжнародні санкції щодо росії не допоможуть. А тому паралельно з санкціями проти росії має відбуватися постачання важкої зброї Україні.