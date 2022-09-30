Россия закончила проведение псевдореферендумов на украинских территориях и хочет их аннексировать. Владимир Зеленский в своем обращении заявил о санкциях, которые вскоре наложат на государство-террориста.

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Санкции против России из-за аннексии украинских регионов

Зеленский сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября решил ввести санкции в отношении "значимых физических и юридических лиц России".

По словам президента, соответствующее решение было принято потому, что граждане враждебного государства "не нашли в себе мужества выступить в защиту человечности и международного права".

Также санкции будут применены к тем лицам, которые вовлечены в агрессивные шаги против нашего государства и сообщества демократических народов. Пока Офис Президента еще не обнародовал списки.

Ограничения по отношению к россиянам от США

Соединенные Штаты Америки решили также не медлить и ввели санкции в отношении 14 представителей военно-промышленного комплекса России. Также ограничения наложили на 57 организаций, нарушивших экспортный контроль.

Мы не будем в стороне, пока Путин обманом пытается аннексировать части Украины. Минфин и правительство США предпринимают сегодня радикальные действия, чтобы еще больше ослабить Россию,

– сообщил мистер финансов Америки Джанет Йеллен.

Самые известные имена, попавшие под санкции :