Росія закінчила проведення псевдореферендумів на українських територіях та хоче їх анексувати. Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив про санкції, які незабаром накладуть на державу-терористку.

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Санкції проти Росії через анексію українських регіонів

Зеленський повідомив, що Рада національної безпеки і оборони України 30 вересня вирішила запровадити санкції щодо "значущих фізичних та юридичних осіб Росії".

За словами президента, відповідне рішення було ухвалене тому, що громадяни ворожої держави "не знайшли в собі мужності виступити на захист людяності та міжнародного права".

Також санкції будуть застосовані про тих осіб, які залучені до агресивних кроків проти нашої держави й спільноти демократичних народів. Поки Офіс Президента ще не оприлюднив списки.

Обмеження щодо росіян від США

Сполучені Штати Америки вирішили також не зволікати й запровадили санкції щодо 14 представників військово-промислового комплексу Росії. Також обмеження наклали на 57 організацій, які порушили експортний контроль.

Ми не стоятимемо осторонь, поки Путін обманом намагається анексувати частини України. Мінфін і уряд США вживають сьогодні радикальних дій, щоб ще більше послабити Росію,

– повідомив містер фінансів Америки Джанет Єллен.

Найвідоміші імена, що попали під санкції:

глава Центробанку Ельвіра Набіулліна;

син Мєдвєдєва, експрезидента Росії, Ілья;

дружина Мєдвєдєва – Свєтлана;

члени сімей прем'єр-міністра Міхаїла Мішустіна;

Британські санкції

Велика Британія разом зі США вирішила проявити свою солідарність Україні. Санкції також наклали на Набіулліну та ряд інших російських чиновників.

Обмеження матимуть економічний характер. Росіяни, що попали під санкції, не зможуть розпоряджатися своїми активами, бо вони будуть заморожені.