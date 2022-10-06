Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Соответствующие успехи ВСУ достигли с 21 сентября.

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ВСУ взяли под контроль 93 населенных пункта

По словам Громова, с 21 сентября ВСУ удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров. Также бригадный генерал заявил, что наши воины установили контроль над 93 населенными пунктами.

Сообщается, что украинские войска взяли под контроль более 2400 квадратных километров Слобожанщины.

Следует отметить, что Алексей Громов на брифинге также рассказал об успехах наступления ВСУ на Херсонском направлении. Только в октябре наши военные освободили 29 населенных пунктов.

Отметим, что 4 октября в Офисе Президента Украины информировали, что ВСУ уже деоккупировали более 1500 населенных пунктов. По состоянию на 4 октября разминировать удалось 502 населенных пункта.

Наступление ВСУ в Харьковской области: главное

Украинские воины в сентябре начали наступление на Харьковщине, в результате чего освобождена почти вся область. Наши воины вернули украинский флаг в Купянск, Изюм, Балаклею и другие города и села.

4 октября сообщалось, что на Харьковщине освобождены Богуславка, Боровая, Боровская Андреевка.

Успехи ВСУ даже признали в российском Минобороны. Российские войска почти полностью вышли из Харьковской области и отступили на севере Херсонской области.

В Институте по изучению войны сообщили, что наступление ВСУ с Харьковщины перекинулось на Луганскую область.

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