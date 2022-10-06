Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Бригадный генерал рассказал о ситуации на Херсонском направлении.

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Враг пытается контратаковать

Алексей Громов сообщил, что противник благодаря резервам пытается контратаковать. Таким образом, российские военные хотят сдержать наступление украинских сил и восстановить утраченные положения.

При этом Громов рассказал, что россияне продолжают проводить систематические обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областях.

ВСУ продвигаются в Херсонской области

4 октября украинские воины освободили на Херсонском направлении сразу 9 населенных пунктов. Под украинскими флагами снова Староселье, Давидов Брод и Большая Александровка. В Минобороны Украины официально подтвердили освобождение поселка Давыдов Брод.

Президент Владимир Зеленский 5 октября сообщил, что ВСУ освободили Нововоскресенское, Новогригоровку и Петропавловку.

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Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк 6 октября информировала, что ВСУ освободили 400 квадратных километров Херсонской области.

Как рассказала Наталья Гуменюк, ВСУ закрепились в 8 населенных пунктах Херсона. Сообщалось, что местами наши воины продвинулись на 10 – 20 км.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань информировал, что оккупанты хаотично отходят с захваченных территорий, пытаясь где-то закрепиться.

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