Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. По его словам, россияне пытаются сделать очередной пункт сопротивления в Мыловом.
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Куда продвинулась линия фронта в Херсонской области
Хлань отметил, что накануне ВСУ зашли в Дудчаны. Это означает, что наши военные продвинулись на 30 километров от линии фронта. Оккупанты сначала паниковали и заявляли в пропагандистских пабликах, что срочно обустраивают свою линию обороны уже в Мыловом.
А Мыловое – это уже недалеко от Берислава. Это означает, что они хаотично отходят и пытаются закрепиться где-то возле Берислава,
– сказал депутат Херсонского облсовета.
То есть, по его словам, российские военные пытаются сделать очередной пункт сопротивления в Мыловом. Но, очевидно, это им не поможет.
Хлань о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области и хаотичном отходе оккупантов: смотрите видео
Пропагандистский провал оккупантов
Хлань отметил, что коллаборант Стремоусов появился недавно именно в Бериславе. Он приехал туда записать пропагандистское видео с гауляйтером Бериславского района о том, что в Бориславе все спокойно. Там сейчас, действительно, все спокойно, однако ненадолго.
Утреннее заявление Стремоусова – это вообще был нонсенс. Он, не зная, что говорить, сказал, что отступление – это наступление. То есть в его понимании такое тотальное отступление является наступлением,
– заявил военнослужащий ВСУ.
По его словам, у оккупантов наблюдается очевидный пропагандистский провал. Потому что два их телеканала уже не знают, что и говорить.
Взрыв в отеле в Херсоне
Хлань добавил, что среди значительных событий в оккупированном Херсоне является то, что в центре города прогремел взрыв в отеле "Нинель". Туда заселилось руководство ФСБ, поскольку очень любило тамошнюю сауну и бассейн.
То семерых двухсотых вывозили из этого отеля. И многие скорые так же вывозили находившихся в нем рашистов,
– рассказал он.
Депутат Херсонского облсовета отметил, что, по словам местных, ликвидированы пятеро ФСБшников, а также двое военных высоких чинов. Пока еще не идентифицировали их личности.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области: главное
- Контрнаступление ВСУ продолжается на разных направлениях. Украинские защитники 2 октября, предварительно, вошли в Золотую Балку и Шевченковку, что в Херсонской области.
- Наши военные подняли украинский флаг возле Крещеновки. Предварительно известно, что Вооруженные Силы Украины подошли к новому населенному пункту в Херсонской области.
- Украинские защитники установили флаг над памятником "Дары Херсонщины". Он расположен вблизи села Осокоровка в Херсонской области.
- Россияне в оккупированной Херсонской области, вероятно, взорвали 24 тонны тротила. Оккупанты сделали это для пропагандистского сюжета об "успехах" в войне против Украины.
- Вечером 3 октября ВСУ нанесли удары по понтонной и паромной переправах противника через реку Днепр в Херсонской области. Общие потери врага уточняют.