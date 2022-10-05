Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни намагаються зробити черговий пункт спротиву в Миловому.

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Куди просунулася лінія фронту на Херсонщині

Хлань зазначив, що напередодні ЗСУ зайшли в Дудчани. Це означає, що наші військові просунулися на 30 кілометрів від лінії фронту. Окупанти спочатку панікували і заявляли в пропагандистських пабліках, що терміново облаштовують свою лінію оборони вже у Міловому.

А Милове – це вже неподалік Берислава. Це означає, що вони хаотично відходять та намагаються закріпитися десь біля Берислава,

– сказав депутат Херсонської облради.

Тобто, за його словами, російські військові намагаються зробити черговий пункт спротиву в Миловому. Але, вочевидь, це їм не допоможе.

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Пропагандистський провал окупантів

Хлань зауважив, що колаборант Стрємоусов з'явився нещодавно саме в Бериславі. Він приїхав туди записати пропагандистське відео з гауляйтером Бериславського району про те, що в Бориславі все спокійно. Там наразі, дійсно, все спокійно, проте ненадовго.

Ранішня заява Стремоусова – це взагалі був нонсенс. Він, не знаючи, що говорити, сказав, що відступ – то є наступ. Тобто в його розумінні такий тотальний відступ є наступом,

– заявив військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, у окупантів спостерігається очевидний пропагандистський провал. Тому що два їхні телеканали вже не знають, що й казати.

Вибух у готелі в Херсоні

Хлань додав, що серед значних подій в окупованому Херсоні є те, що в центрі міста пролунав вибух у готелі "Нінель". Туди заселилося керівництво ФСБ, оскільки дуже полюбляло тамтешню сауну та басейн.

То сімох двохсотих вивозили з цього готелю. І багато швидких так само вивозили рашистів, які перебували в ньому,

– розповів він.

Депутат Херсонської облради зауважив, що, за словами місцевих, ліквідовані п'ятеро ФСБшників, а також двоє військових високих чинів. Наразі ще не ідентифікували їхні особи.

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