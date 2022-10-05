Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради, військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. За його словами, росіяни намагаються зробити черговий пункт спротиву в Миловому.
До речі "ЗСУ не встигають за окупантами, що тікають": на яких напрямках Херсонщини ще тримаються росіяни
Куди просунулася лінія фронту на Херсонщині
Хлань зазначив, що напередодні ЗСУ зайшли в Дудчани. Це означає, що наші військові просунулися на 30 кілометрів від лінії фронту. Окупанти спочатку панікували і заявляли в пропагандистських пабліках, що терміново облаштовують свою лінію оборони вже у Міловому.
А Милове – це вже неподалік Берислава. Це означає, що вони хаотично відходять та намагаються закріпитися десь біля Берислава,
– сказав депутат Херсонської облради.
Тобто, за його словами, російські військові намагаються зробити черговий пункт спротиву в Миловому. Але, вочевидь, це їм не допоможе.
Хлань про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині та хаотичний відхід окупантів: дивіться відео
Пропагандистський провал окупантів
Хлань зауважив, що колаборант Стрємоусов з'явився нещодавно саме в Бериславі. Він приїхав туди записати пропагандистське відео з гауляйтером Бериславського району про те, що в Бориславі все спокійно. Там наразі, дійсно, все спокійно, проте ненадовго.
Ранішня заява Стремоусова – це взагалі був нонсенс. Він, не знаючи, що говорити, сказав, що відступ – то є наступ. Тобто в його розумінні такий тотальний відступ є наступом,
– заявив військовослужбовець ЗСУ.
За його словами, у окупантів спостерігається очевидний пропагандистський провал. Тому що два їхні телеканали вже не знають, що й казати.
Вибух у готелі в Херсоні
Хлань додав, що серед значних подій в окупованому Херсоні є те, що в центрі міста пролунав вибух у готелі "Нінель". Туди заселилося керівництво ФСБ, оскільки дуже полюбляло тамтешню сауну та басейн.
То сімох двохсотих вивозили з цього готелю. І багато швидких так само вивозили рашистів, які перебували в ньому,
– розповів він.
Депутат Херсонської облради зауважив, що, за словами місцевих, ліквідовані п'ятеро ФСБшників, а також двоє військових високих чинів. Наразі ще не ідентифікували їхні особи.
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині: головне
- Контрнаступ ЗСУ триває на різних напрямках. Українські захисники 2 жовтня, попередньо, увійшли у Золоту Балку та Шевченківку, що у Херсонській області.
- Наші військові підняли український прапор біля Хрещенівки. Попередньо відомо, що Збройні Сили України підійшли до нового населеного пункту на Херсонщині.
- Українські захисники встановили стяг над пам'ятником "Дари Херсонщини". Він розташований поблизу села Осокорівка у Херсонській області.
- Росіяни на окупованій Херсонщині, ймовірно, підірвали 24 тонни тротилу. Окупанти зробили це для пропагандистського сюжету про "успіхи" у війні проти України.
- Увечері 3 жовтня ЗСУ завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюють.