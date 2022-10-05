Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. За його словами, російське командування бачить небоєздатність тих частин, які відступають.

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Окупанти тікають, кидаючи все

Молчанов зазначив, що серед російських окупантів на Херсонщині помітна серйозна паніка, яка має стратегічні наслідки. Адже саме паніка спричинила відступ ворога і подальший ефект доміно, коли окупанти залишають якесь село, а далі вже втікають із наступних.

Він зауважив, цей процес почався завдяки діям українських ДРГ значно на південь від тих місць, про звільнення яких уже офіційно оголошено. Насправді від окупантів очистили більшу територію.

Тобто фактично в більшості випадків ЗСУ просто не встигають за окупантами, які швидко втікають. Тікають вони цивільним транспортом, кидаючи все, що у них було,

– сказав херсонський активіст.

За його словами, окупанти залишили там усю техніку, що мали. Адже для загарбників набагато ціннішим є те, що вони награбували. Росіяни вивезли пральні машини, холодильники й навіть панелі сонячних електростанцій як комерційних, так і приватних.

Молчанов розповів про паніку серед окупантів та їхню приреченість на Херсонщині: дивіться відео

Де росіяни намагаються побудувати лінії фронту

Молчанов розповів, що російські війська зараз перевели на режим мобільної оборони, вони намагаються побудувати якісь проміжні лінії фронту. Зокрема, мовиться про лінію Мілове – Суханове – Борозенське. Однак далі вона десь губиться, оскільки в її фланг уже впираються ЗСУ. Тому ця лінія теж приречена. Надалі єдине, де можуть утриматися окупанти, – навколо Козацького і Веселого. Можливо, на річці Шилова Балка.

Зараз вони зазнають безпрецедентних втрат під час спроб перетинати свої переправи. Тому що їх там набагато більше накопичується. До того ж з обох боків – одні тікають, інші намагаються стати черговим резервом на правому березі,

– заявив він.

Він зауважив, що російське командування бачить небоєздатність тих частин, які відступають. До того ж віджаті окупантами цивільні автомобілі з різним барахлом не можуть бути використані як бойова техніка.

Що означатиме звільнення Снігурівки

Молчанов зазначив, що росіяни вже залишають Снігурівку. Офіційних відомостей про її звільнення ще немає. Тому не варто надто ці події квапити.

Вона приречена. А з її залишенням так само приречена вся конструкція оборони, побудована на Херсонському плацдармі,

– сказав активіст.

Він зауважив, що залишення Снігурівки можна порівняти з проривом уздовж траси Т-04-03 у бік Берислава, який спричинив ефект доміно, коли посипалися всі ворожі гарнізони в селах, зрозумівши, що у них не буде постачання, оскільки воно відрізане.

На херсонській частині плацдарму все тільки починається. Тобто на їхньому лівому фланзі все лише починається із залишення ними Снігурівки,

– наголосив Молчанов.

Він додав, що Снігурівка була таким собі наріжним каменем у побудові оборонної конструкції ворога. І зараз цей камінь висмикнуто й уся конструкція повалиться. Окупанти також приречені у Херсоні та почнуть звідти активно втікати.

Зверніть увагу! Українські війська продовжують досягати значних успіхів у Херсонській області. До того ж, зауважили в Інституті вивчення війни, триває їхній наступ у Харківській та Луганській областях.

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