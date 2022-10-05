Наші сили продовжують деокуповувати населені пункти від загарбників. Про це повідомили в Інституті вивчення війни.

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ЗСУ мають значні успіхи у контрнаступі

Так, українські війська звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець вздовж траси Т2207, змусивши російські війська відступити на південь у напрямку Херсона.

Також наші захисники просуваються на південь вздовж річки Дніпро та траси T0403, перерізавши дві російські наземні лінії зв’язку на півночі Херсонської області. Вони примусили росіян відійти на південь від кордону Херсон – Дніпропетровська область у напрямку Берислава.

У такий спосіб, контрнаступ ЗСУ руйнує спроби Росії перекинути на передові позиції додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони.

Українські війська також продовжують просування на схід від річки Оскіл у Харківській області, а російські джерела стверджують, що бої тривають біля траси Р66 Сватове-Кремінна,

– зазначили аналітики.

Подоляк розповів про контрнаступ ЗСУ

Як розповів Михайло Подоляк, у нас є конкретна програма звільнення по 4 напрямках. Нині є певні звільнення у Херсонській області і ключове на сьогодні – продовжувати нищити інфраструктуру забезпечення росіян.

Подоляк наголосив, що Україні необхідно передавати більше зброї, щоб пришвидшити фінал війни.

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