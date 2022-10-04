Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що з точки зору звільнення українських територій – у нас є конкретна програма звільнення по 4 напрямках.

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Є певні звільнення у Херсонській області і ключове на сьогодні – продовжувати нищити інфраструктуру забезпечення ворога. Бо без забезпечення з тилу, росіяни і панікують і хаотично відступають,

– каже Подоляк.

За його словами, такі дії дуже ефектно виглядають для наших партнерів, які бачать, що Україні потрібно передавати більше зброї, для того, щоб пришвидшити фіналізацію війни.

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"Мушу зазначити, що за останні півтори місяці трапився перелам у суспільній думці західних політичних еліт, які вважають, що Україна блискуча у контрнаступі", – резюмує Михайло Подоляк.

ЗСУ регулярно поставляють "бавовну" на тимчасово окуповані території

Варто пригадати, що в окупантів на Херсонщині бавовна регулярна. Наприклад, того ж таки 4 жовтня наші військові завезли "бавовну" в тимчасово окуповане місто Таврійськ Каховського району Херсонської області, що на лівому березі Дніпра.

Адже саме там базувалась техніка росіян. Саме тому окупанти намагаються перекинути військову техніку та озброєння на правобережжя Херсонщини.