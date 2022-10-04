Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зазначив, що окупанти не полишають спроб перекидати військову техніку та озброєння на правобережжя Херсонщини.

Зауважте ЗСУ звільняють Херсонщину: в ОК "Південь" розповіли про ситуацію на фронті та проблеми окупантів

Переміщують БК зерновозами, а військових – в цивільних автобусах

Загарбники вважають, що їм вдалося налагодити переправи, засипавши шлюз греблі Каховської ГЕС та звівши там два перехідних мости. Так, російські військові перед переміщенням техніки на правий берег накопичують її у промзоні Таврійська. Місто розташоване неподалік Нової Каховки та переправ – близько 5 кілометрів.

Відповідно наші Збройні Сили регулярно знищують техніку, яку підтягують і готують окупанти для того, щоб переправляти її на правий берег Дніпра,

– повідомив депутат Херсонської облради.

За його словами, російські загарбники розуміють, що не можуть більше перекидати техніку у великій кількості, оскільки її можуть знищити ЗСУ. Місцями вони переміщують боєкомплекти зерновозами, а особовий склад – у цивільних автобусах. Та навіть така тактика не рятує росіян від знищення.

Хлань прокоментував "бавовну" в Таврійську: дивіться відео

Бої за Херсонщину: останні новини