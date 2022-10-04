Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань. Він зазначив, що окупанти не полишають спроб перекидати військову техніку та озброєння на правобережжя Херсонщини.
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Переміщують БК зерновозами, а військових – в цивільних автобусах
Загарбники вважають, що їм вдалося налагодити переправи, засипавши шлюз греблі Каховської ГЕС та звівши там два перехідних мости. Так, російські військові перед переміщенням техніки на правий берег накопичують її у промзоні Таврійська. Місто розташоване неподалік Нової Каховки та переправ – близько 5 кілометрів.
Відповідно наші Збройні Сили регулярно знищують техніку, яку підтягують і готують окупанти для того, щоб переправляти її на правий берег Дніпра,
– повідомив депутат Херсонської облради.
За його словами, російські загарбники розуміють, що не можуть більше перекидати техніку у великій кількості, оскільки її можуть знищити ЗСУ. Місцями вони переміщують боєкомплекти зерновозами, а особовий склад – у цивільних автобусах. Та навіть така тактика не рятує росіян від знищення.
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Бої за Херсонщину: останні новини
- Українські військові досягли нових успіхів на Херсонському напрямку. Наші воїни звільнили від окупантів ще низку населених пунктів, однак Генштаб ЗСУ поки офіційно не підтвердив цю інформацію.
- Українські захисники потужно просуваються до міста Берислав, щоб відрізати окупаційне військо від переправи на Нову Каховку. Це допоможе нашим воїнам взяти під абсолютний контроль весь північний напрямок фронту на Півдні України. Крім того, російські загарбники зосередили найбільше сил на Миколаївському напрямку.
- Російські військові намагаються відновити рух Антонівським мостом. У Херсонській ОВА повідомили, що окупанти підводять на міст будматеріали та скупчують дорожньо-ремонтну техніку.
- Країна-агресорка вже відправляє на Херсонщину перших солдатів, які потрапили під часткову мобілізацію. Місцеві повідомляли, що окупанти здійснили ротацію. На місце прибули близько 300 російських військових дуже юного віку. Вони не мають забезпечення й продають паливо зі своєї техніки.