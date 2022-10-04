Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что оккупанты не оставляют попыток перекидывать военную технику и вооружение на правобережье Херсонщины.

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Перемещают БК зерновозами, а военных – в гражданских автобусах.

Захватчики считают, что им удалось наладить переправы, засыпав шлюз дамбы Каховской ГЭС и возведя там два переходных моста. Так, российские военные перед перемещением техники на правый берег накапливают ее в Таврической промзоне. Город расположен недалеко от Новой Каховки и переправ – около 5 километров.

Соответственно, наши Вооруженные Силы регулярно уничтожают технику, которую подтягивают и готовят оккупанты для того, чтобы переправлять ее на правый берег Днепра.

– сообщил депутат Херсонского облсовета.

По его словам, российские захватчики понимают, что не могут больше перекидывать технику в большом количестве, поскольку ее могут уничтожить ВСУ. Местами они перемещают боекомплекты зерновозами, а личный состав – в штатских автобусах. И даже такая тактика не спасает россиян от уничтожения.

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