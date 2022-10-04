У своїй промові диктатор цинічно зазначив, що це "вибір мільйонів людей", а також закликав Київ повернутись за стіл перемовин та припинити вогонь і війну, яку, за його словами, нібито саме Україна розпочала ще у 2014 році.

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Сайт 24 каналу проаналізував, чи змінять щось результати цих псевдореферендумів для України й Росії та на яку реакцію світу варто чекати.

Як проходили референдуми в окупованих регіонах

На окупованих територіях Півдня і Сходу України 27 вересня закінчилося проведення так званих референдумів. Після чого Владімір Путін й оголосив про приєднання анексованих територій до складу Росії.

Які результати псевдореферендумів намалювали окупанти:

так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу Росії" – 99,23% голосів;

голосів; так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу Росії" – 98,42% голосів;

голосів; окупована територія Запорізької області: за "входження до складу Росії" – 93,11% голосів;

голосів; окупована територія Херсонської області: за "входження до складу Росії" – 87,05% голосів.

Зрозуміло, що обговорювати правдивість цих результатів взагалі немає сенсу, адже самі референдуми – не легітимні, а цифри, які показують – просто придумані.

Про те, як проходили ці референдуми насправді багато розповідали. Так, у Запорізькій області останній день цього "голосування" пройшов дуже напружено – люди пишуть, що з них знущалися, намагаючись витягнути їх до тих ящиків голосування.

Їздили машинами у дворах і тим, хто відмовлявся голосувати, погрожували забрати дітей і виселити з хати,

– зазначив кореспондент 24 каналу.

Крім того, на Запоріжжі є зафіксовані непоодинокі випадки примусового голосування за померлих близьких. А якщо ж люди відмовлялися голосувати, то окупанти самі ставили галочку.

Взагалі людей змушували голосувати у їхніх домівках, влаштовували імпровізовані дільниці на входах у магазини та інші людні місця. Якщо ж хтось відмовлявся голосувати – погрожували, били та примушували. По квартирах ходили озброєні окупанти, які вимагали поставити галочки за "приєднання" до Росії.

Росіяни навіть не намагалася створити ілюзію легітимності на цих референдумах. Вони показували нереальні цифри майже зі 100% підтримкою, а в той час у мережу потрапляли кадри, як рахують пусті бюлетені, а на графіках вказували більшу кількість людей, ніж насправді жила в регіоні.

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Що псевдореферендуми означають для України

По факту, ситуація для України ніяк не зміниться. Україна ні в якому разі не прийме результати цих псевдореферендумів та продовжуватиме звільняти свої території. Окрім того, жодних перемовин з Росією ніхто наразі не збирається проводити, адже уявлення про перемовини у Путіна та в української сторони досить різні.

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна не проводитиме жодних переговорів із Росією, доки президентом Росії є Путін.

Важливо! Володимир Зеленський сьогодні, 4 квітня, офіційно визнав нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази Владіміра Путіна про анексію українських територій.

Максим Джигун, політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics, впевнений, що ці псевдореферендуми та їхні результати нічого для України не змінять, про що неодноразово говорили і представники української влади, і міжнародна спільнота.

Нещодавно виступав Ентоні Блінкен і сказав, що навіть після цих псевдореферендумів Україна зможе використовувати західну зброю для захисту та деокупації своїх територій, на які зараз начебто повинна поширюватися російська влада, з точки зору їх законодавства. Україна продовжить боротьбу за визволення своїх територій,

– каже Джигун.

Марія Золкіна, аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, каже, що для України все це абсолютно нічого не змінює. Світ готовий до цієї події ще з квітня, коли стало зрозуміло, що частина Херсонської, Луганської, Донецької, Запорізької областей перебувають під контролем Росії.



Для України псевдореферендуми нічого не змінять / Колаж 24 каналу

Це не поверне Україну політично у 2014 рік, коли починалися переговори і росіяни фактично намагалися торгувати українськими територіями. Зараз цього не буде. До того ж немає тиску зі сторони західних союзників, щоб Україна пішла на умовний Мінськ-3,

– говорить Золкіна.

Вона додала, що для України це аргумент на користь збільшення обсягів та пришвидшення поставок зброї, тому що сам механізм вже відлагоджений. Україні це допомагатиме певні негласні табу, які є зараз. Це стосується броньованої техніки та танків західного зразка, тобто того, що блокує зокрема Німеччина. Окрім того, рішення про псевдореферендуми допомагатимуть Україні та підкріплюватимуть нашу позицію, що ми потребуємо більше допомоги і що у нас немає шансів дипломатично врегулювати цю ситуацію та звільнити території.

Що псевдореферендуми означають для Росії

Максим Джигун зазначив, що основний акцент Путін робив на тому, щоб хоч якось, хоч на юридичному зі свого боку рівні, закріпити свою владу над цими територіями, не впасти обличчям в багнюку, оскільки жодних успіхів російська армія не демонструє. Натомість життя в Росії лише погіршується, ціни зростають, інфляція шалена, міжнародний бізнес вийшов, технологій немає, розвитку немає, майбутнього немає.

Путін зараз в таких конвульсіях намагається знайти будь-які інструменти, аби задовольнити запити внутрішнього споживача, зокрема в тому, щоб приєднати ці території до Росії. Але насправді вони не потрібні ні Путіну, ні росіянам взагалі, оскільки це не близькі території ні за духом, ні за ідеологічними формуваннями. Мешканці українських областей не сприймають Росію, здійснюють активні партизанські роботи,

– каже Джигун.

Він пояснив, що у Путіна це останній козир, перед тим, як остаточно перейти до ядерного шантажу і загрожувати всім великим вибухом. Він дуже сподівається, що ця маніпуляція і цей обман спрацюють, світ проковтне такі дії Росії, щоб не було ядерної війни. Але сьогодні конфігурація сил та інтересів інша, ніж була навіть у 2014 році. Путін зараз загнаний у глухий кут, звідки він не може знайти вихід без репутаційних втрат і потрібно шукати найменш болісний для них сценарій.

Юрій Шуліпа, директор Міжнародної спілки "Інститут національної політики", каже, що для Росії анексія тимчасово окупованих територій України є частиною реалізацією її глобальної стратегії зі знищення України як держави і ведення війни з фізичного знищення громадян України.

Росія незалежно від анексії нових українських територій буде продовжувати вести проти України агресивну війну в міру своїх військових і військово-технічних можливостей. Сили оборони України не повинні звертати увагу на анексії з боку агресора і як і до анексій – звільняти від присутності російсько-фашистських загарбників всі захоплені території України,

– зазначив Шуліпа.



Весь світ не признає псевдореферендуми, які провела Росія / Колаж 24 каналу

Олександр Ярощук, журналіст, міжнародний оглядач, говорить, що анексія є важливою для Росії, адже вона створює ілюзію перемоги Путіна. Банда у Кремлі зможе використати її для обґрунтування продовження війни проти України і пояснити своїм громадянам необхідність мобілізації. Зрештою, Путін і Ко можуть використати її для подальших ультиматумів Україні і країнам-партнерам, наприклад пригрозити використанням тактичної ядерної зброї.

Власне, одразу після оформлення анексії вони можуть вдатися до цього кроку. На жаль, повністю спрогнозувати дії банди хворих людей, які діють ірраціонально, неможливо. Але Україні варто готуватися до всіх сценаріїв. Зрештою, наше завдання не змінюється: звільнення всієї території України, покарання воєнних злочинців і отримання репарацій з Москви. Принаймні, такий план мінімум,

– говорить Ярощук.

Як реагує світ на незаконні референдуми

Світові лідери і до оголошення результатів референдумів говорили про те, що не будуть вважати їх легітимними. Після промови Путіна Урсула фон дер Ляєн написала у твітері, що проголошена анексія нічого не змінить. Усі території, які перебувають під незаконною окупацією Росії, є частиною України.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виступив із такою ж думкою і наголосив, що вони "виступатимуть за створення міжнародного трибуналу для представників Росії".

"Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна", – сказали у Європейській комісії та Аджа Лябіб, міністерка закордонних справ Бельгії.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також відреагував на псевдореферендуми й сказав, що Канада не визнає і ніколи не прийме "результати" фіктивних голосувань та спроби Росії незаконної анексії українських територій.

У відповідь на цю подальшу ескалацію ми маємо намір запровадити нові санкції проти осіб та організацій, які причетні до цієї останньої спроби підірвати принципи державного суверенітету та поділяють відповідальність за безглузде кровопролиття, яке триває в Україні,

– заявив Трюдо.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель наголосив, що Європейський Союз засуджує проведення Росією так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України.



Україні будуть постачати ще більше зброї, аби деокупувати території / Колаж 24 каналу

Максим Джигун зазначив, що жодна розвинута, цивілізована країна світу не визнає цих референдумів, приєднання територій до Росії, особливо, зважаючи на те, що для цього немає ні юридичних, ні моральних підстав, та й волі громадян України, які там проживають – на це також немає. Тому ці референдуми не просто фейкові, вони просто нікчемні навіть з точки зору російської пропаганди, яка малює результати у 98%, що в принципі неможливо.

Зараз реакція світу повинна бути більш агресивною, оскільки у 2014 році – це було просто засудження, яке залишалося на словах та на папері, що дозволило Росії інтегрувати Крим за ці роки до російського політичного, соціального та економічного життя, що ускладнює його повернення. Тому зараз світу потрібно діяти більш рішуче та швидше,

– говорить Джигун.

Він додав, що це вже демонструють американці та країни Заходу. Проведення псевдореферендумів має стати ще одним додатковим аргументом для наших партнерів, для того, аби вони посилювали допомогу та підтримку, щоб ми могли швидше деокупувати ці території і не повторити досвіду 2014 року.

Марія Золкіна впевнена, що нам треба очікувати на більш жорсткі санкції зі сторони Заходу. Так, у Європейській комісії зараз відбувається дискусія про визнання помилок 2014 року, що реакція на ті псевдореферендуми і анексію була надто слабкою.

Зараз мають бути санкції і більша допомога Україні. Тому все це матиме зворотній ефект для Росії, реакція Європи буде зараз більш вигідна Україні, бо не буде переляку і зменшення підтримки. Буде усе навпаки,

– коментує ситуацію Золкіна.

Олександр Ярощук говорить, що потрібен комплекс заходів. Перше – більше зброї. Хочеться сподіватися, що держави-партнери погодяться надати Україні сучасну бронетехніку, танки, більше артилерії та, можливо, навіть літаки. Варто розуміти, що все це не з’явиться у нас через місяць чи два. Це процес на багато місяців, який варто починати зараз.

Друге – більше санкцій, які мають стати більш жорсткими. Україна теж не повинна відставати, а має нарешті конфіскувати активи усіх громадян Росії в Україні. Те саме стосується і громадян Білорусі. Звісно, найкращим способом покарати Росію була б економічна блокада, однак поки що багато країн не готові на такі радикальні кроки з безлічі причин. Зрештою, демократичний світ має чинити тиск на Росію у міжнародних організаціях і нарешті позбавити її права вето в Раді Безпеки ООН,

– зазначив Ярощук.

Проведенням цих референдумів Росія знову ж зробила собі лише гірше, тому що Україна не відступиться й буде продовжувати деокуповувати свої території. Весь світ вже зараз показав, що йому байдуже на залякування кривавих диктаторів і згуртувався у тому, аби більше допомагати Україні і постачати ще більше зброї. До того ж вже зараз Україна подала заявку на вступ до НАТО. Бачимо, що Путін лише впевнено наближає те, чого так боявся – розширення НАТО біля своїх кордонів та падіння своєї імперії, яке не забариться.