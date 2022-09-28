Зокрема, на Запоріжжі гауляйтер євген балицький та його посіпаки вже оголосили вигадану кількість людей, які нібито взяли участь у "референдумі". Набрехали, що прийшло аж майже 40 тисяч осіб.

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Чому балицький набрехав

Справа в тому, що населення всієї Запорізької області за даними Мінфіну навесні було близько 1,63 мільйона осіб. Балицький враховує чомусь всю область, хоча окупована лише частина.

Якщо навіть і вдатись до цього божевілля й уявити, що балицький говорить правду щодо явки, то виходить, що вона становить трохи більше 2% населення області.

При цьому, під час проведення соцопитування відсоток неточності результатів, тобто похибка, зазвичай становить 2 – 3%. Вчителі математики просто плачуть з таких підрахунків.

На "референдумах" рахували пусті бюлетені

Росіяни публікують сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти не соромляться вигадувати ледь не стовідсоткову "підтримку".

Насправді ж причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах – порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси.

Через "референдуми" може не бути переговорів: дивіться відео