Однак, на відео з "дільниць" видно, що на так званих "референдумах" унікальною була не тільки процедура голосування, а й процедура підрахунку голосів, 24 канал зібрав докази цього.

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Причина "рекордних" цифр на псевдореферендумах – порожні бюлетені. У мережі з'явилися світлини, як окупанти рахують голоси.

На фото чимало порожніх бюлетенів, в яких ніхто не висловлював підтримку "референдуму".

Схоже, що росіяни вирішили скористатись прислів'ям "мовчання – знак згоди". І накидали трохи зайвих пустих бюлетенів. А що ж, дарма друкували?

Які "результати" нарахували окупанти

так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу росії" – 99,23% голосів;

так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу росії" – 98,42% голосів;

окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" – 93,11% голосів;

окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" – 87,05% голосів.

Брехня рівня абсурду

У кремлі показово радіють своїй фальсифікації, а постійний представник росії при ООН васілій нєбєнзя заявив, мовляв, "входження Донбасу до складу росії" принесе населенню мир та полегшення.

Нєбєнзя дійшов рівня абсурду, заявив, що так звані "референдуми" були проведені у повній прозорості та з дотриманням усіх міжнародних правил.

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