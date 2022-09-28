Однако, на видео из "участков" видно, что на так называемых "референдумах" уникальной была не только процедура голосования, но и процедура подсчета голосов, 24 канал собрал доказательства этого.
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Причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса.
На фото немало пустых бюллетеней, в которых никто не выражал поддержки "референдума".
Похоже, что россияне решили воспользоваться пословицей "молчание – знак согласия". И набросали немного лишних пустых бюллетеней. А что ж, зря печатали?
Какие "результаты" насчитали оккупанты
- так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав россии" – 99,23% голосов;
- так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав россии" – 98,42% голосов;
- оккупированная территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" – 93,11% голосов;
- оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" – 87,05% голосов.
Ложь уровня абсурда
В кремле показательно радуются своей фальсификации, а постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, якобы "вхождение Донбасса в состав россии" принесет населению мир и облегчение.
Небензя дошел до уровня абсурда, заявил, что так называемые "референдумы" были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил.
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