Однако, на видео из "участков" видно, что на так называемых "референдумах" уникальной была не только процедура голосования, но и процедура подсчета голосов, 24 канал собрал доказательства этого.

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Причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса.

На фото немало пустых бюллетеней, в которых никто не выражал поддержки "референдума".

Похоже, что россияне решили воспользоваться пословицей "молчание – знак согласия". И набросали немного лишних пустых бюллетеней. А что ж, зря печатали?

Какие "результаты" насчитали оккупанты

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав россии" – 99,23% голосов;

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав россии" – 98,42% голосов;

оккупированная территория Запорожской области: за "вхождение в состав россии" – 93,11% голосов;

оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав россии" – 87,05% голосов.

Ложь уровня абсурда

В кремле показательно радуются своей фальсификации, а постоянный представитель россии при ООН василий небензя заявил, якобы "вхождение Донбасса в состав россии" принесет населению мир и облегчение.

Небензя дошел до уровня абсурда, заявил, что так называемые "референдумы" были проведены в полной прозрачности и с соблюдением всех международных правил.

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