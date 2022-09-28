В частности, в Запорожье гауляйтер евгений балицкий и его приспешники уже объявили придуманное количество людей, якобы принявших участие в "референдуме". Соврали, что пришло почти 40 тысяч человек.

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Почему балицкий наврал

Дело в том, что население всей Запорожской области по данным Минфина весной было около 1,63 миллиона человек. Балицкий учитывает почему-то всю область, хотя оккупирована лишь часть.

Если даже прибегнуть к этому безумию и представить, что балицкий говорит правду относительно явки, то получается, что она составляет чуть больше 2% населения области.

При этом, при проведении соцопроса процент неточности результатов, то есть погрешность, обычно составляет 2 – 3%. Учителя математики просто плачут из-за таких подсчетов.

На "референдумах" считали пустые бюллетени

Россияне публикуют сфабрикованные "результаты" псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины. Оккупанты не стесняются придумывать чуть ли не стопроцентную "поддержку".

На самом же деле причина "рекордных" цифр на псевдореферендумах – пустые бюллетени. В сети появились фотографии, как оккупанты считают голоса.

Из-за "референдумов" может не быть переговоров: смотрите видео