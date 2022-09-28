Україна ж і далі йтиме в атаку та звільнятиме свої території, незалежно від того був там "референдум" чи ні. Таку думку 24 каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Путін – лузер, який, увійшовши до України, все програв"

Путін просто потрапить у капкан, коли навіть найслабші країни Середньої Азії дивитимуться на нього, як на нескінченного лузера, який, увійшовши до України, все програв,

– зазначив політолог.

"Для росії Україна стала Афганістаном, після якого розвалився Радянський Союз", – зауважив Давидюк.

"Референдуми" не дали жодного ефекту

Псевдореферендуми, проведені країною-агресоркою, не дали якогось внутрішньополітичного ефекту, тому що вся росія зайнята мобілізацією або втечею від неї. Крім того, ці шоу не дали й зовнішнього ефекту, оскільки жодна адекватна країна світу не визнає результатів фейкових референдумів.

Путін дарма робить ці кроки, тому що ніхто в них не вірить – ані самі росіяни, ані українці, ані зовнішній світ. Навіть ті люди, які під дулами автоматів, тримаючи схрещені пальці, ставили ту галочку, просто, щоб не бути вбитими,

– констатував політолог.

Так, на своїх так званих референдумах путін може підрахувати хіба кількість людей, яким він погрожував зброєю. А про якесь волевиявлення тут взагалі не мовиться.

Давидюк прокоментував результати фейкових референдумів: дивіться відео

На думку політолога, зараз українські дипломати через проведення незаконних "референдумів" та погрози путіна ядерною зброєю мають підіймати питання саме виключення росії з Радбезу ООН.

"Результати" псевдореферендумів

Загарбники оголосили "результати" так званих референдумів за входження окупованих територій України до складу росії. Так, за їхніми словами, підтримка росії місцевим населенням ледь не "стовідсоткова":

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу росії" – 99,23% голосів.

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу росії" – 98,42% голосів.

Окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" – 93,11% голосів.

Окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" – 87,05% голосів.

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