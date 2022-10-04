В своей речи диктатор цинично отметил, что это "выбор миллионов людей", а также призвал Киев вернуться за стол переговоров и прекратить огонь и войну, которую, по его словам, якобы Украина начала еще в 2014 году.

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Сайт 24 канала проанализировал, изменят ли что-то результаты этих псевдореферендумов для Украины и России и какой реакции мира стоит ожидать.

Как проходили референдумы в оккупированных регионах

На оккупированных территориях Юга и Востока Украины 27 сентября закончилось проведение так называемых референдумов. После чего Владимир Путин и объявил о присоединении аннексированных территорий в состав России.

Какие результаты псевдореферендумов нарисовали оккупанты:

так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав России" – 99,23% голосов;

голосов; так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав России" - 98,42% голосов;

голосов; оккупированная территория Запорожской области: за "вхождение в состав России" – 93,11% голосов;

голосов; оккупирована территория Херсонской области: за "вхождение в состав России" – 87,05% голосов.

Понятно, что обсуждать правдивость этих результатов вообще нет смысла, ведь сами референдумы – не легитимные, а показывающие цифры – просто придуманы.

О том, как проходили эти референдумы, на самом деле много рассказывали. Так, в Запорожской области последний день этого "голосования" прошел очень напряженно – люди пишут, что над ними издевались, пытаясь вытащить их к тем ящикам голосования.

Ездили по машинам во дворах и тем, кто отказывался голосовать, угрожали забрать детей и выселить из дома,

– отметил корреспондент 24 канала.

Кроме того, в Запорожье есть зафиксированные нередкие случаи принудительного голосования за умерших близких. А если люди отказывались голосовать, то оккупанты сами ставили галочку.

Вообще, людей заставляли голосовать в их домах, устраивали импровизированные участки на входах в магазины и другие людные места. Если же кто-то отказывался голосовать – угрожали, избивали и заставляли. По квартирам ходили вооруженные оккупанты, требовавшие поставить галочки за "присоединение" к России.

Россияне даже не пытались создать иллюзию легитимности на этих референдумах. Они показывали нереальные цифры почти со 100% поддержкой, а в то время в сеть попадали кадры, как считают пустые бюллетени, а на графиках указывали больше людей, чем на самом деле жила в регионе.

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Что псевдореферендумы означают для Украины

По факту ситуация для Украины никак не изменится. Украина ни в коем случае не примет результаты этих псевдореферендумов и будет продолжать освобождать свои территории. Кроме того, никаких переговоров с Россией никто пока не собирается проводить, ведь представления о переговорах у Путина и украинской стороны достаточно разные.

Как отметил Владимир Зеленский, Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока президент России является Путин.

Максим Джигун , политолог, соучредитель консалтинговой компании Good Politics, уверен, что эти псевдореферендумы и их результаты ничего для Украины не изменят, о чем неоднократно говорили и представители украинской власти, и международное сообщество.

Недавно выступал Энтони Блинкен и сказал, что даже после этих псевдореферендумов Украина сможет использовать западное оружие для защиты и деоккупации своих территорий, на которые сейчас должны распространяться российские власти, с точки зрения их законодательства. Украина продолжит борьбу за освобождение своих территорий,

– говорит Джигун.

Мария Золкина , аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, говорит, что для Украины все это абсолютно ничего не меняет. Мир готов к этому событию с апреля, когда стало ясно, что часть Херсонской, Луганской, Донецкой, Запорожской областей находятся под контролем России.



Для Украины псевдореферендумы ничего не изменят / Коллаж 24 канала

Это не вернет Украину политически в 2014 году, когда начинались переговоры, и россияне фактически пытались торговать украинскими территориями. Теперь этого не будет. К тому же нет давления со стороны западных союзников, чтобы Украина пошла на условный Минск-3,

– говорит Золкина.

Она добавила, что для Украины это аргумент в пользу увеличения объемов и ускорения поставок оружия, потому что сам механизм уже отлажен. Украине это поможет определенные негласные табу, которые есть сейчас. Это касается бронированной техники и танков западного образца, то есть блокирующего в частности Германия. Кроме того, решения о псевдореферендумах будут помогать Украине и будут подкреплять нашу позицию, что мы нуждаемся в большей помощи и что у нас нет шансов дипломатично урегулировать эту ситуацию и освободить территории.

Что псевдореферендумы означают для России

Максим Джигун отметил, что основной акцент Путин делал на том, чтобы хоть как-то, хоть на юридическом со своей стороны уровне, закрепить свою власть над этими территориями, не упасть лицом в грязи, поскольку никаких успехов российская армия не демонстрирует. А жизнь в России только ухудшается, цены растут, инфляция безумная, международный бизнес получился, технологий нет, развития нет, будущего нет.

Путин сейчас в таких конвульсиях пытается найти любые инструменты, чтобы удовлетворить запросы внутреннего потребителя, в том числе, чтобы присоединить эти территории к России. Но на самом деле они не нужны ни Путину, ни русским вообще, поскольку это не близкие территории ни по духу, ни по идеологическим формированиям. Жители украинских областей не воспринимают Россию, осуществляют активные партизанские работы,

– говорит Джигун.

Он объяснил, что у Путина это последний козырь, прежде чем окончательно перейти к ядерному шантажу и угрожать всем большим взрывом. Он очень надеется, что эта манипуляция и этот обман сработают, мир проглотит такие действия России, чтобы не было ядерной войны. Но сегодня конфигурация сил и интересов иная, чем была даже в 2014 году. Путин сейчас загнан в тупик, откуда он не может найти выход без репутационных потерь и нужно искать наименее болезненный для них сценарий.

Юрий Шулипа , директор Международного союза "Институт национальной политики", говорит, что для России аннексия временно оккупированных территорий Украины является частью реализации ее глобальной стратегии по уничтожению Украины как государства и ведению войны по физическому уничтожению граждан Украины.

Россия, независимо от аннексии новых украинских территорий, будет продолжать вести против Украины агрессивную войну по мере своих военных и военно-технических возможностей. Силы обороны Украины не должны обращать внимание на аннексии со стороны агрессора и как и к аннексиям – освобождать от присутствия российско-фашистских захватчиков все захваченные территории Украины,

– отметил Шулипа.



Весь мир не признает псевдореферендумы, которые провела Россия / Коллаж 24 канала

Александр Ярощук , журналист, международный обозреватель, говорит, что аннексия важна для России, ведь она создает иллюзию победы Путина. Банда в Кремле сможет использовать ее для обоснования продолжения войны против Украины и объяснить своим гражданам необходимость мобилизации. В конце концов Путин и Ко могут использовать ее для дальнейших ультиматумов Украине и странам-партнерам, например пригрозить использованием тактического ядерного оружия.

Собственно, сразу после оформления аннексии они могут прибегнуть к этому шагу. К сожалению, полностью спрогнозировать действия банды больных действующих иррационально людей невозможно. Но Украине следует готовиться ко всем сценариям. Наконец, наша задача не меняется: освобождение всей территории Украины, наказание военных преступников и получение репараций из Москвы. По крайней мере, такой план минимум,

– говорит Ярощук.

Как реагирует мир на незаконные референдумы

Мировые лидеры и до оглашения результатов референдумов говорили о том, что не будут считать их легитимными. После речи Путина Урсула фон дер Ляен написала в твиттере, что провозглашенная аннексия ничего не изменит. Все территории, находящиеся под незаконной оккупацией России, являются частью Украины.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский выступил с таким же мнением и подчеркнул, что они будут "выступать за создание международного трибунала для представителей России".

"Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон и Крым – это Украина", – сказали в Европейской комиссии и Аджа Лябиб, министерша иностранных дел Бельгии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также отреагировал на псевдореферендумы и сказал, что Канада не признает и никогда не примет "результаты" фиктивных голосований и попытки России незаконной аннексии украинских территорий.

В ответ на эту дальнейшую эскалацию мы намерены ввести новые санкции против лиц и организаций, которые причастны к этой последней попытке подорвать принципы государственного суверенитета и разделяют ответственность за продолжающееся в Украине бессмысленное кровопролитие.

– заявил Трюдо.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что Европейский Союз осуждает проведение Россией так называемых "референдумов" на временно оккупированных территориях Украины.



Украине будут поставлять еще больше оружия, чтобы деоккупировать территории / Коллаж 24 канала

Максим Джигун отметил, что ни одна развитая, цивилизованная страна мира не признает этих референдумов, присоединения территорий к России, особенно, учитывая, что для этого нет ни юридических, ни моральных оснований, да и свободы граждан Украины, которые там проживают – на это также нет. Поэтому эти референдумы не просто фейковые, они просто ничтожны даже с точки зрения российской пропаганды, которая рисует результаты в 98%, что в принципе невозможно.

Сейчас реакция мира должна быть более агрессивной, поскольку в 2014 году – это было просто осуждение, которое оставалось на словах и на бумаге, что позволило России интегрировать Крым за эти годы в российскую политическую, социальную и экономическую жизнь, что затрудняет его возвращение. Поэтому сейчас миру нужно действовать более решительно и быстрее,

– говорит Джигун.

Он добавил, что это уже показывают американцы и страны Запада. Проведение псевдореферендумов должно стать еще одним дополнительным аргументом для наших партнеров, чтобы они усиливали помощь и поддержку, чтобы мы могли быстрее деоккупировать эти территории и не повторить опыт 2014 года.

Мария Золкина уверена, что нам нужно ожидать более жестких санкций со стороны Запада. Так, в Европейской комиссии сейчас проходит дискуссия о признании ошибок 2014 года, что реакция на те псевдореферендумы и аннексию была слишком слабой.

Сейчас предстоят санкции и большая помощь Украине. Поэтому все это будет иметь обратный эффект для России, реакция Европы будет сейчас выгоднее Украине, потому что не будет испуга и уменьшения поддержки. Будет все наоборот,

– комментирует ситуацию Золкина.

Александр Ярощук говорит, что нужен комплекс мер. Первое – больше оружия. Хочется надеяться, что государства-партнеры согласятся предоставить Украине современную бронетехнику, танки, больше артиллерии и даже самолеты. Следует понимать, что все это не появится у нас через месяц или два. Это процесс на многие месяцы, который стоит начинать сейчас.

Второе – больше санкций, которые должны ужесточить. Украина тоже не должна отставать, а должна, наконец, конфисковать активы всех граждан России в Украине. То же касается и граждан Беларуси. Конечно, лучшим способом наказать Россию была бы экономическая блокада, однако пока многие страны не готовы на такие радикальные шаги по множеству причин. В конце концов, демократический мир должен оказывать давление на Россию в международных организациях и, наконец, лишить ее права вето в Совете Безопасности ООН,

– отметил Ярощук.

Проведением этих референдумов Россия опять же сделала себе только хуже, потому что Украина не отступит и будет продолжать деоккупировать свои территории. Весь мир уже сейчас показал, что ему безразлично запугивать кровавых диктаторов и сплотился о том, чтобы больше помогать Украине и поставлять еще больше оружия. К тому же, уже сейчас Украина подала заявку на вступление в НАТО. Видим, что Путин лишь уверенно приближает то, чего так боялся – расширение НАТО у своих границ и падение своей империи, которое не заставит себя ждать.