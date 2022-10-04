Пррезидент України Володимир Зеленський постановив визнати нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укали Владіміра Путіна. Постанову опублікували 4 жовтня.

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"А також (визнати нікчемними – 24 канал) будь-які інші рішення, акти та договори, ухвалені, видані та укладені на підставі та/або у зв'язку з реалізацією зазначених указів президента Російської Федерації", – додав Зеленський.

Україна поверне під контроль всі свої території

На постанову відреагував радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що Зеленський ще раз наголосив – території України не можуть "приєднатися" до Росії.

Донецьк, Луганськ, Херсон, Запоріжжя, Крим – юрисдикція виключно України. На території України не діють російські "закони/укази", бо вони юридично нікчемні. Усі правочини, включно з правом власності, будуть відновлені на всій території, – заявив Подоляк.