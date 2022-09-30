Працівники Державного бюро розслідувань виявили арсенали зброї та інші цікаві знахідки.

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Окупанти готували "референдум"

Так, склад росіян знайшли в Ізюмі. Його облаштували на території лісгоспу, де під час окупації базувалася 1 танкова дивізія російської армії.

Окупанти зберігали там боєприпаси та пропагандистські матеріали для підготовки псевдореферендуму. Всю макулатуру завезли з росії. Ці листівки загарбники розповсюджували на окупованих територіях за допомогою авіації.

Крім того, росіяни під час втечі залишили на складі чималий арсенал боєприпасів. Зокрема, бойові заряди для систем реактивного залпового вогню. Боєкомплекти вже передали підрозділам ЗСУ.

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1 танкова дивізія "засвітилась" на Сумщині

До речі, 1 танкова дивізія російської армії, разом з іншими підрозділами, "засвітилася" й під час окупації Тростянця на Сумщині. Про це свідчать документи російських військових, які ДБР знайшли у Сумській області.

Проте і в Тростянці, в Ізюмі окупанти не змогли закріпитися на позиціях та повтікали, кидаючи техніку.

Макулатура окупантів / Фото ДБР:

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