Сотрудники Государственного бюро расследований обнаружили арсеналы оружия и другие интересные находки.

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Оккупанты готовили "референдумы"

Да, состав россиян нашли в Изюме. Его обустроили на территории лесхоза, где во время оккупации базировалась 1-я танковая дивизия российской армии.

Оккупанты хранили там боеприпасы и пропагандистские материалы для подготовки псевдореферендумов. Всю макулатуру завезли из России. Эти листовки захватчики распространяли на оккупированных территориях с помощью авиации.

Кроме того, россияне во время бегства оставили на складе немалый арсенал боеприпасов. В частности, боевые заряды для систем реактивного залпового огня. Боекомплекты уже передали подразделениям ВСУ.

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1 танковая дивизия "засветилась" в Сумской области

Кстати, 1 танковая дивизия российской армии вместе с другими подразделениями "засветилась" и во время оккупации Тростянца на Сумщине. Об этом свидетельствуют документы российских военных, найденные ДБР в Сумской области.

Однако и в Тростянце, в Изюме оккупанты не смогли закрепиться на позициях и убежали, бросая технику.

Макулатура кафиров / Фото ДБР:

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