Це приблизно удвічі більше, ніж зараз є на окупованих територіях області. Про це 24 каналу розповів кореспондент з Запоріжжя.

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Змушували людей голосувати за померлих близьких

Так, 430 268 осіб буцімто проголосували "за" входження Запорізької області до складу росії. Це 93,11% зі заявленої кількості людей.

"Останній день цього "голосування" пройшов дуже напружено – люди пишуть, що з них знущалися, намагаючись витягнути їх до тих ящиків голосування", – повідомив кореспондент.

Їздили машинами у дворах і тим, хто відмовлявся голосувати погрожували забрати дітей і виселити з хати,

– зазначив він.

Крім того, на Запоріжжі є зафіксовані непоодинокі випадки примусового голосування за померлих близьких. А якщо ж люди відмовлялися голосувати, то окупанти самі ставили галочку.

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Навіть після завершення незаконних "референдумів" загарбники вичікували у дворах українців та змушували голосувати. Мовляв, у них ще лишилися бюлетені й так треба.

"Результати" так званих референдумів: що відомо

Російські пропагандисти опублікували сфабриковані "результати" псевдореферендумів на окупованих територіях України. Окупанти заявляють, що "підтримка" входження до складу росії набрала від 87 до 99% голосів. Однак дані, які публікують росіяни, не мають нічого спільного з реальністю і повністю вигадані.

Ба більше, окупанти показали унікальну процедуру підрахунку голосів на так званих референдумах. У мережі з'явилися світлини, як загарбники рахують порожні бюлетені. Тепер зрозуміло звідки росія взяла такі "рекордні" цифри підтримки.

В Інституті вивчення війни припустили, що владімір путін, ймовірно, оголосить про анексію окупованих територій України 30 вересня. Завершення "референдумів" є останньою передумовою для цього. Аналітики вважають, що у такий спосіб президент країни-агресорки прагне уможливити мобілізацію українських цивільних до російської армії у звичайному осінньому циклі призову.

Також там заявили, що "референдуми" матимуть негативні наслідки для бойовиків псевдореспублік. Так, там вважають, що це інсценування волевиявлення посилить бунтарські настрої всередині квазіреспублік.

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