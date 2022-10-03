Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому цю інформацію зі своєю дружиною обговорював військовослужбовець Псковської дивізії. Він наразі потрапив в оточення ЗСУ на східному фронті.

До теми Намалювали майже 100% "за": у Росії оголосили "результати" псевдореферендумів в Україні

Як проходили псевдореферендуми

Дружина розповіла окупанту останні новини про псевдореферендум. За її словами, це все "на*балово".

Пропонували в Херсонській області купити навіть "Ладу-гранту" або щось таке, щоб вони проголосували "за Росію"

– заявила росіянка.

Загарбник у свою чергу поділився враженням про свою розмову з місцевим населенням окупованої Донеччини:

"Місцеві казали, що половини людей тут нема – вже поїхали. А їхні голоси все одно враховують", – зазначив окупант.

Але навіть знаючи про фейковість цих "референдумів", які провела Росія на окупованих територіях України, росіяни навряд чи почнуть сумніватися у тому, що вони "асвабадітєлі".

Втім, українські захисники на власні очі бачать, як їх зустрічають у деокупованих містах і селах. І це найкраща мотивація, щоб звільнити всі наші території!

– зазначили в СБУ.

Росіяни обговорили псевдореферендуми: дивіться відео

Які результати фейкових "референдумів" Росії

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу Росії" – 99,23% голосів.

Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу Росії" – 98,42% голосів.

Окупована територія Запорізької області: за "входження до складу Росії" – 93,11% голосів.

Окупована територія Херсонської області: за "входження до складу Росії" – 87,05% голосів.

Нагадаємо, що 30 вересня Владімір Путін оголосив про анексію Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Це "офіційно" затвердила й російська Держдума.

Варте уваги – Росіяни зі зброєю змушували людей голосувати на "референдумі": дивіться відео