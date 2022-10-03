Об этом свидетельствует новый перехват СБУ, на котором эту информацию со своей супругой обсуждал военнослужащий Псковской дивизии. Он попал в окружение ВСУ на восточном фронте.
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Как проходили псевдореферендумы
Жена рассказала оккупанту последние новости о псевдореферендуме. По ее словам, это все "на*балово".
Предлагали в Херсонской области купить даже "Ладу-гранту" или что-нибудь такое, чтобы они проголосовали "за Россию"
– заявила россиянка.
Захватчик в свою очередь поделился впечатлением о своем разговоре с местным населением оккупированной Донецкой области:
"Местные говорили, что половины людей здесь нет – уже уехали. А их голоса все равно учитывают", – отметил оккупант.
Но даже зная о фейковости этих "референдумов", проведенных Россией на оккупированных территориях Украины, россияне вряд ли начнут сомневаться в том, что они "освободители".
Впрочем, украинские защитники своими глазами видят, как их встречают в деоккупированных городах и селах. И это самая лучшая мотивация, чтобы освободить все наши территории!
– отметили в СБУ.
Россияне обсудили псевдореферендумы: смотрите видео
Какие результаты фейковых "референдумов" России
- Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ДНР": за "вхождение в состав России" – 99,23% голосов.
- Так называемая самопровозглашенная квазиреспублика "ЛНР": за "вхождение в состав России" – 98,42% голосов.
- Оккупированая территория Запорожской области: за "вхождение в состав России" – 93,11% голосов.
- Оккупированая территория Херсонской области: за "вхождение в состав России" – 87,05% голосов.
Напомним, что 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей. Это "официально" утвердила и российская Госдума.
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