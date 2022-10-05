Наши силы продолжают декупировать населенные пункты от захватчиков. Об этом сообщили в Институте изучения войны.

ВСУ имеют значительные успехи в контрнаступлении

Так, украинские войска освободили несколько населенных пунктов на восточном берегу реки Ингулец вдоль трассы Т2207, заставив российские войска отступить на юг в направлении Херсона.

Также наши защитники продвигаются к югу вдоль реки Днепр и трассы T0403, перерезав две российские наземные линии связи на севере Херсонской области. Они заставили россиян отойти к югу от границы Херсон – Днепропетровская область в направлении Берислава.