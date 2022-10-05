Як розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук, наказали обстрілювати тих росіян, які відступають на Херсонщині. Таким чином окупанти ризикуватимуть двічі: з одного боку їх очікує контрнаступ ЗСУ, з іншого – озброєні кадирівці.

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Кадирівці знову в "заградотрядах"

Братчук розповів, що в Русі Опору Південь УДА розповіли наказ, який отримали кадирівці. Вони повинні відкривати вогонь по тих росіянах, які відступають з тимчасово окупованих населених пунктів на Херсонщині.

Крім того, він зауважив, що Рух Опору Південь звернувся до самих росіян. Їх закликають здаватися у полон. Це єдиний спосіб зберегти собі життя. В інакшому випадку значно вищі шанси поповнити статистику втрат.

На думку речника ОВА, можна також вибрати інший варіант. Наприклад, відкривати вогонь по самих "заградотрядах". Це, наголошує Братчук, також дозволить вберегти собі життя та повернутися до Росії живими.

ЗСУ продовжують закріплюватися на Херсонщині

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що наші військові звільнили та закріпилися у 8 населених пунктах на Херсонщині. Усі вони розташовані у Бериславському районі. Мовиться про:

Любимівку;

Хрещенівку;

Золоту Балку;

Біляївку;

Українку;

Велику Олександрівку;

Малу Олександрівку;

а також Давидів Брід.

Крім того, Гуменюк зауважила, що досягнути цього вдалося завдяки ретельно спланованій і блискуче реалізованій військовій операції. Це малі, але впевнені кроки, які дозволяють звільнити Херсонську область з-під окупації росіян.

Речниця додала, що насправді таких населених пунктів значно більше. Але не всі озвучують з питань безпеки. Передовсім цивільних, які залишилися там. Нагадаємо, що ворог регулярно обстрілює села та міста, з яких його прогнали наші військові.

Зауважимо, що раніше заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що на Херсонщині звільнили понад 50 населених пунктів. Завдяки цьому близько 3000 наших громадян уже не перебувають під гнітом росіян.

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