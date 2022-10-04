Відповідну інформацію повідомила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк 4 жовтня в ефірі телемарафону "Єдині новини". За її словами, у цих населених пунктах вже майорить український прапор.

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ЗСУ закріпились у 8 населених пунктах Херсонщини

За даними речниці оперативного командування Наталії Гуменюк Збройні Сили України звільнили та закріпились у 8 населених пунктах Бериславського району, що на Херсонщині. Мовиться про:

Любимівку;

Хрещенівку;

Золоту Балку;

Біляївку;

Українку;

Велику Олександрівку;

Малу Олександрівку;

а також Давидів Брід.

Також Наталія Гуменюк повідомила, що це результат ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації.

Нагадаю всім, що, як і раніше, населених пунктів набагато більше, але ми не проголошуємо їх, не акцентуємо на них увагу,

– повідомила Гуменюк.

За її словами багато населених пунктів на Херсонщині ворог буде атакувати. Проте Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та їхню логістику.

На Херсонщині понад 50 звільнених населених пунктів

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявив, що бійці Збройних сил України звільнили від російських окупантів понад 50 населених пунктів у Херсонській області.

Зараз у Херсонській області деокуповано понад 50 населених пунктів, звільнено орієнтовно 3 тисячі громадян від російської навали,

– заявив Єнін.

За його словами, в області вже працюють пересувні мобільні блокпости. Ба більше, Євген Єнін розповів, що слідчі Національної поліції задокументували 105 військових злочинів.

Подоляк розповів, як відбувається контрнаступ ЗСУ

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що станом на 4 жовтня Збройні Сили України проводять операцію зі звільнення українських територій. Варто відзначити, що наші військові рухаються за всіма напрямками фронту і вже є певні звільнення в Луганській області, Донецькій та у Харківській областях.

За даними радника Андрія Єрмака, у нас є конкретна програма звільнення по 4 напрямках.

Є певні звільнення у Херсонській області і ключове на сьогодні – продовжувати нищити інфраструктуру забезпечення ворога. Бо без забезпечення з тилу, росіяни і панікують і хаотично відступають,

– пояснив Подоляк.

Ба більше, радник глави Офісу Президента зазначив, що такі дії дуже ефектно виглядають для наших партнерів. Адже вони помічають, що Україні потрібно передавати більше зброї, щоб пришвидшити фіналізацію війни.

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