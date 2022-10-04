Соответствующую информацию сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 4 октября в эфире телемарафона " Единые новости ". По ее словам, в этих населенных пунктах уже развевается украинский флаг.

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ВСУ закрепились в 8 населенных пунктах Херсонской области

По данным пресс-секретаря оперативного командования Натальи Гуменюк Вооруженные Силы Украины освободили и закрепились в 8 населенных пунктах Бериславского района Херсонской области. Речь идет о:

Любимовке;

Крещеновке;

Золотой Балке;

Беляевке;

Украинке;

Великой Александровке;

Малой Александровке;

а также Давидовом Броде.

Также Наталья Гуменюк сообщила, что это результат тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсона из-под оккупации.

Напомню всем, что по-прежнему населенных пунктов гораздо больше, но мы не провозглашаем их, не акцентируем на них внимание,

– сообщила Гуменюк.

По ее словам, многие населенные пункты на Херсонщине враг будет атаковать. Однако Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать врага и их логистику.

В Херсонской области более 50 освобожденных населенных пунктов

Заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил , что бойцы Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов более 50 населенных пунктов в Херсонской области.

Сейчас в Херсонской области деоккупировано более 50 населенных пунктов, освобождены ориентировочно 3 тысячи граждан от российского нашествия,

– заявил Енин.

По его словам, в области уже работают мобильные передвижные блокпосты. Более того, Евгений Енин рассказал, что следователи Национальной полиции задокументировали 105 военных преступлений.

Подоляк рассказал, как происходит контрнаступление ВСУ

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, что на 4 октября Вооруженные Силы Украины проводят операцию по освобождению украинских территорий. Стоит отметить, что наши военные двигаются по всем направлениям фронта и уже есть определенные освобождения в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

По данным советника Андрея Ермака, у нас есть конкретная программа освобождения по 4 направлениям.

Есть определенные освобождения в Херсонской области и ключевое на сегодняшний день – продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют и хаотично отступают,

– объяснил Подоляк.

Более того, советник главы Офиса Президента отметил, что такие действия очень эффектно выглядят для наших партнеров. Они ведь замечают, что Украине нужно передавать больше оружия, чтобы ускорить финализацию войны.