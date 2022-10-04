Блискавичний від'ємний наступ

Наприкінці серпня 2022 року були перші повідомлення про те, що Росія перекидає на фронт свій новосформований 3-ий армійський корпус, який начебто був укомплектований новітньою технікою. Цей корпус являв собою по суті "півтори дивізії", на які ледь нашкребли 10 – 12 тисяч орків, які мали "затикати дірки" на фронті.

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Минув лише місяць боїв, під час яких ЗСУ активно наступали. І якраз сьогодні у своєму ранковому зведенні Генштаб зафіксував, що 3-й армійський корпус "стерся у боях". Тому по суті припинив своє існування як організоване військове формування і не може воювати проти ЗСУ.

Чому так вийшло? Генштаб говорив про дві причини. Перша – застаріла техніка, яку ще й погано обслуговували. Друга – деморалізація особового складу, який зловживав алкоголем, не підкорявся командам та самовільно залишав позиції.

Але тут варто додати й третю причину – дефективні з ніг до голови офіцери армії РФ, які не вміють ані навести лад з технікою, ані навести лад із особовим складом. Таким дефективним скільки не дай "мобілізаційного ресурсу", їм все одно не вистачатиме для створення боєздатних угрупувань, які можна посилати на фронт.

Росіяни витратили чотири місяці на формування армійського корпусу чисельністю у 10 – 12 тисяч "багнетів", який "стерся" лише за один місяць боїв. І це чітко показує перспективу, яка чекає в Україні підрозділи із "частково мобілізованих": беремо їх фактичний строк підготовки, ділимо на 4 і отримуємо час, протягом якого ці підрозділи із "чмобіків" проіснують як організована сила на фронті. Далі – хто із "чмобіків" перетвориться на "200" та "300", а хто просто розбіжиться під ударами підрозділів ЗСУ.

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Маршкидок до розгрому

Зараз дуже багато пішло відео про те, як наші війська тягнуть в тил трофейну техніку австралійськими "Бушмастерами" чи навіть бронетранспортерами. Це означає, що доволі часто "кадрові" підрозділи армії РФ доволі легко "сипляться" під ударами передових підрозділів ЗСУ, що йдуть в першому ешелоні наступу.

Так, армія РФ зразка вересня 2022 року ще здатна битись, просування вперед бійцям ЗСУ коштує значних жертв. Але рашисти зараз аж ніяк не в тому стані, в якому вони були у березні 2022 року.

Тоді війська РФ були здатні агресивно наступати на всіх напрямках дій. Рашисти йшли вперто до Херсону, незважаючи на суттєві втрати від активної роботи наших Су-25 та Bayraktar TB2, а бої за місто насправді йшли тиждень (щоб там не розповідала руснява "чорна легенда"). Фінальний результат битви за Київ не був остаточно ясним до останніх днів березня.

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Ну а тепер…А тепер "кадрові частини" армії РФ дійшли до такої стадії розгрому, що "дірки" у фронті на сході їм доводиться закривати так званими "легіонами БАРС", набраними за "прихованою мобілізацією".

У серпні цього року Росія перекинула на фронт навіть чотири "козачих легіони" загальною чисельністю 5 тисяч осіб, які очевидно отримали техніку від розгромлених підрозділів "1-го та 2-го армійського корпусів". Ці "легіони" теж набирались за "прихованою мобілізацією", і схоже, що "козаки" виявились ще менш придатними для "затикання дір", аніж "сєпари".

Наш Генштаб каже, що РФ вирішила перекинути на фронт залишки своїх військ із Сирії і навіть Росгвардію із Сибіру, яка однак не здатна воювати навіть як "легка піхота". Сирія та Сибір – війська звідти везти далеко та довго, і тут може бути лише одне пояснення.

Схоже, Кремль вважає ситуацію на фронті для себе настільки катастрофічною, що розуміє – використання "чмобіків" в будь-якій кількості не дасть бажаного результату. Чисто через їхню дефективність.

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