Три вбивчих "але" для окупантів

Єдине, виникає питання – чи вдасться в них реалізувати поставлене завдання? Я більш ніж впевнений – так.

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Справа в тому, що ті підрозділи російських окупаційних військ, які зараз присутні в цій локації, не зможуть повноцінно виконати поставлені перед ними завдання, а саме – блокування та стримування контрнаступу ЗСУ з кількох причин.

По-перше, система управління передовими підрозділами працює на правобережці неефективно, а в низці локацій відсутня як така. Цей факт був добре помітний ще під час оточення Високопілля. З того моменту ситуація лише погіршилася.

По-друге, немає повноцінного забезпечення передових підрозділів, і вони не здатні в таких умовах вести оборону без підтримки артилерії. А артилерія під час роботи маневрених штурмових груп – така собі панацея. Особливо, коли у ЗСУ є високоточне прикриття.

По-третє, більшість російських підрозділів на правобережці виснажені й потребують відновлення боєздатності. Вони зазнавали серйозних втрат, а ротації та виведення не бачили, і вони їм тільки снилися. І тепер ця маса має зупиняти контрнаступ ЗСУ?

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Росіяни обрали роль потопельників

Й усі ці причини стали можливими завдяки ретельній підготовці ЗСУ умов для контрнаступу. Тобто на сьогодні ми говоримо про російські окупаційні війська з неефективною системою управління та забезпечення і виснаженим ресурсом підрозділів.

Правобережка – це пастка для росіян, патово-суїцидальна, про що я говорю з липня. Замість того, щоб вибрати варіант і втікати, коли ще були мости, вони вибрали варіант залишитися і здохнути. Точніше, такий вибір зробило командування російських окупаційних військ.

Ось тільки тікати з правобережки окупантам буде не так просто, як із Харківської області чи з-під Лимана. А тому незабаром ми з вами побачимо велику кількість відео як із груповими запливами брасом, так із їхніми наслідками – потопельниками.

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