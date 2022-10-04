Шанс, сплачений кров'ю хоробрих

Однак героїзм та сміливість українців у цій війні подарували нашій державі шанс виграти роки, якщо не десятиліття, в процесі інтеграції до західних інституцій.

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Сьогодні з-поміж медійників шириться жарт про те, що Путін зі своїми хворобливими ідеями захоплення України став головним промоутером розширення ЄС та НАТО у світі. Однак, як відомо, у кожному жарті – лише доля жарту.

Справа в тому, що чим більше Путін піднімає ставки, тим далі від Росії віддаляється Україна. Ще в лютому-березні українська влада була готова обговорювати з росіянами питання невступу України до НАТО. Сьогодні ж наша заявка на вступ за прискореною процедурою лежить на столі в Столтенберга, а сідати за один стіл із росіянами ми готові лише для підписання акту їхньої капітуляції.

НАТО ближче, ніж здається

Чи можливий швидкий вступ України до НАТО? Думаю, що так. І ось чому. Ми вже маємо приклад Швеції та Фінляндії, які почали свій процес вступу до альянсу лише в травні та мають всі шанси завершити всі процедури ще до кінця 2022-го року. Той же кейс Швеції та Фінляндії демонструє, що вступ до НАТО – питання здебільшого політичне. Якщо є політична воля – технічні та фінансові питання стають другорядними. І навіть з ідейними ворогами з офіційної Анкари можна вести перемовини.

Ця війна дуже зблизила нас з європейцями, і вони почали усвідомлювати, що ми з ними маємо спільні цінності. Тому відмітка в 10 країн, які вже підтримали вступ України до Північно-Атлантичного альянсу за перші кілька днів – це результат спільної роботи ЗСУ, влади, волонтерів, лікарів та всіх українців, які своїми життями та здоров'ям доводять, що демократія, свобода та воля для нас – не просто слова.

Для того, аби питання вступу України до НАТО перейшло з теоретичних роздумів до практичної реалізації, нам треба переконати 80% країн-членів альянсу. Іншими словами, після того як 22 – 24 країни-члени НАТО підтримають приєднання України, цей процес стане незворотнім.

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Що робити із "заклятим другом"

А з рештою потенційних противників нашого вступу, серед яких майже напевно опиниться Угорщина, потрібно системно працювати: апелювати передусім до широкого загалу, організовувати спільні проєкти, доєднувати до перемовин треті країни, що мають на той же Будапешт серйозніший вплив, аніж ми. Наприклад, активізувати в переговорному процесі з Орбаном лідерів країн Вишеградської групи, які мають з ним значно більше спільних точок дотику та можливостей для знаходження компромісу.

Ще один цікавий момент в контексті вступу України до НАТО – раптовий візит до Києва міністра оборони Великої Британії Воллеса та приїзд в Україну міністерки оборони Німеччини Ламбрехт. Переконаний, на цих зустрічах питання української заявки точно обговорювалося.

Ця українська "вступна кампанія" до НАТО – однозначно час нетипових підходів та оригінальних пропозицій. Головне – залишатися гнучкими та шукати підходи до наших партнерів.

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