Колода карт швидко скінчилася

Армія Росії мала велетенську перевагу раптового вторгнення, масу досить сучасної техніки, кількісну і якісну перевагу у всіх видах озброєння. Але замість перемоги "друга армія світу" ганебно відступає під стогін пропагандистів.

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Саме тому – зараз ці страшилки. Московії не залишається нічого іншого, як лякати ядерною зброєю.



Українці продовжують бити усі "козирі", які Росія виклала у цій війні / Колаж 24 каналу

Курс незмінний

Все інше, що вони поклали на стіл і що здавалося дуже страшним – повномасштабне вторгнення, авіація, крилаті ракети, анексія, мобілізація – все це вже бито ЗСУ, українським народом і нашими союзниками.

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Ми вибрали свій шлях і успішно ним йдемо. За нами правда, весь світ і наша земля. Не дозволимо Путіну збити нас із цього шляху. Боятися чи не боятися – це вибір, який ми вже зробили у лютому. І я не бачу причин змінювати його. В ср*ку Путіна! В ср*ку його ядерні ракети! Переможемо!

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