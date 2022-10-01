Про це 24 каналу розповів російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, Путін не розраховує за допомогою нових мобілізованих закрити діри, які виникли в його професійній армії завдяки роботі ЗСУ.

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У Путіна залишалося два кроки

Галлямов зазначив, що мобілізація в Росії була особистим рішенням Путіна. Але він не розраховує перемогти на полі бою завдяки їй. Мобілізація главі Кремля потрібна для того, щоб продемонструвати керівництву України те, що його не варто скидати з рахунку, бо він, як і раніше, рішуче налаштований.

Мобілізація йому була потрібна для того, щоб продемонструвати свою рішучу налаштованість, свою готовність до ескалації,

– заявив російський політолог.

Тобто, пояснив він, Путін цим хотів сказати українцям, що розуміє, що просто так перемогти у нього не вийде. Тому у нього залишається два кроки – мобілізація та ядерна зброя. І перший крок він уже робить.

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У чому сенс мобілізації

Галлямов зауважив, що це є такою собі демонстрацією для українців і Європи. Насамперед Путін намагається справити враження на Європу, щоб вона тиснула на Україну. Глава Кремля показав, що робить перший крок до ескалації, організовуючи масову мобілізації. А після цього нема жодних гарантій, що він не зробить другого кроку.

Розумієте, коли у людини залишилося лише два кроки в напрямку прірви, він перший крок рішуче робить. Ти не можеш виключити, що він другий не зробить,

– сказав політолог.

Тобто, наголосив він, це переговорна позиція, щоб змусити сісти за стіл переговорів, поки він не натиснув "червону кнопку".

Ось у чому сенс мобілізації. Цей сенс не військовий,

– наголосив Галлямов.

За його словами, Путін не настільки він здурів, щоб розраховувати за допомогою цього "м'яса" закрити пробоїни, які в його професійній армії зробили Збройні Сили України.

До речі! Російські окупанти хочуть примусово мобілізувати громадян України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. Генеральний штаб ЗСУ зазначив, що у Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку.

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