Відповідну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ 30 вересня. За їхніми даними, на тимчасово окуповані території навіть прибула росгвардія.

Читайте також Сам вигадав серед ночі: чому Путін визнав "незалежність" Херсона й Запоріжжя перед анексією

Окупанти затримують чоловіків у Херсоні

Окупаційне командування намагається впровадити заходи примусової мобілізації на тимчасово захоплених територіях України. У Херсоні почастішали випадки затримання місцевих чоловіків призовного віку,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, спочатку відбувається поверхневе визначення придатності до військової служби. Згодом наших людей російські окупанти направляють на комплектування підрозділів, які планують задіяти проти України в районі проведення бойових дій. Ба більше, відомо, що:

в Бердянську примусово мобілізували працівників деяких підприємств, які залишились працювати на окупованій території;

в місто прибули посилені підрозділи росгвардії з метою придушення ймовірного спротиву місцевого населення.

Варто пригадати, що російські окупанти на Донеччині призвали на війну проти України ще 250 в'язнів. Їх також найближчими днями направлять на доукомплектування підрозділів, що перебувають на передових позиціях.

Дивіться також – ексклюзив про мобілізацію з російської казарми: відео