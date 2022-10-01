Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти вишукують чоловіків, вантажать в автобуси та відправляють на фронт.
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Кого окупанти мобілізують на Донеччині
Андрющенко зазначив, що російські окупанти наразі здійснюють мобілізацію донеччан. Розташована в Маріуполі "військова комендатура" продовжує суцільним порядком перевірки документів чоловіків.
Тобто людей, які мають реєстрацію – Донецьк, Макіївка, Горлівка,
– сказав він.
За словами радника мера Маріуполя, в цих містах, ймовірно, вже не залишилося чоловіків, окрім тих, що мають обслуговувати якісь елементарні речі для існування хоча б якоїсь інфраструктури.
Кого окупанти мобілізують на Донеччині та яке місто наступне: дивіться відео
В якому місті далі мобілізуватимуть в армію окупантів
Андрющенко розповів, що в Маріуполі залишилося дуже багато ВПО, які з 2014 року обрали для себе це місто. Вони просто не змінили офіційно реєстрацію через свій статус й у паспорті у них вказано, наприклад, місто Донецьк.
Тобто вони зараз у зоні ризику,
– наголосив радник мера Маріуполя.
Він зауважив, що багато людей переїхали з Донецька нещодавно. Тому що там дуже гаряче й бої точаться на самих околицях міста. Хоча в Маріуполі, наприклад, нема води, так само як і в Донецьку та Маківці.
Чоловіків зараз вишукують, вантажать в автобуси – і вперед на фронт,
– зазначив Андрющенко.
Тобто, резюмував він, саме так відбувається призов до армії окупантів. Наступна хвиля мобілізації вже стосуватиметься маріупольців.
Примусова мобілізація на окупованих територіях: що відомо
- Російські окупанти намагаються стягнути на фронт якомога більше гарматного м'яса. До армії кличуть навіть в'язнів із тимчасово окупованої території Донецької області.
- На Луганщині окупанти почали призов лікарів. Щоправда, примусова мобілізація цієї категорії часткова, адже є деякий список професій.
- Заяви колаборантів про те, що вони не мобілізуватимуть херсонців на війну проти України є брехливими. Вони вже намагаються розпочати формування "мобілізаційного резерву" на окупованих територіях.