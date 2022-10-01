Про це 24 каналу сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, окупанти вишукують чоловіків, вантажать в автобуси та відправляють на фронт.

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Кого окупанти мобілізують на Донеччині

Андрющенко зазначив, що російські окупанти наразі здійснюють мобілізацію донеччан. Розташована в Маріуполі "військова комендатура" продовжує суцільним порядком перевірки документів чоловіків.

Тобто людей, які мають реєстрацію – Донецьк, Макіївка, Горлівка,

– сказав він.

За словами радника мера Маріуполя, в цих містах, ймовірно, вже не залишилося чоловіків, окрім тих, що мають обслуговувати якісь елементарні речі для існування хоча б якоїсь інфраструктури.

Кого окупанти мобілізують на Донеччині та яке місто наступне: дивіться відео

В якому місті далі мобілізуватимуть в армію окупантів

Андрющенко розповів, що в Маріуполі залишилося дуже багато ВПО, які з 2014 року обрали для себе це місто. Вони просто не змінили офіційно реєстрацію через свій статус й у паспорті у них вказано, наприклад, місто Донецьк.

Тобто вони зараз у зоні ризику,

– наголосив радник мера Маріуполя.

Він зауважив, що багато людей переїхали з Донецька нещодавно. Тому що там дуже гаряче й бої точаться на самих околицях міста. Хоча в Маріуполі, наприклад, нема води, так само як і в Донецьку та Маківці.

Чоловіків зараз вишукують, вантажать в автобуси – і вперед на фронт,

– зазначив Андрющенко.

Тобто, резюмував він, саме так відбувається призов до армії окупантів. Наступна хвиля мобілізації вже стосуватиметься маріупольців.

Важливо! У рамках оголошеної часткової мобілізації росіяни мобілізують мешканців тимчасово окупованих територій, зокрема й Криму. Аби уникнути потрапляння до російської армії, громадяни України вимушені тікати до третіх країн через територію росії.

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