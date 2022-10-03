Колода карт быстро кончилась

Армия России имела огромное преимущество внезапного вторжения, массу достаточно современной техники, количественное и качественное превосходство во всех видах вооружения. Но вместо победы "вторая армия мира" позорно отступает под стон пропагандистов.

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Именно поэтому – сейчас эти страшилки. Московии не остается ничего другого, кроме как пугать ядерным оружием.



Украинцы продолжают бить все "козыри", которые Россия выложила в этой войне / Коллаж 24 канала

Курс неизменен

Все остальное, что они выложили на стол и что казалось очень страшным, – полномасштабное вторжение, авиация, крылатые ракеты, аннексия, мобилизация – все это уже побито ВСУ, украинским народом и нашими союзниками.

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Мы выбрали свой путь и успешно по нему идем. За нами правда, весь мир и наша земля. Не позволим Путину сбить нас с этого пути. Бояться или не бояться – это выбор, который мы уже сделали в феврале. И я не вижу причин менять его. В ж*пу Путина! В ж*пу его ядерные ракеты! Победим!

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