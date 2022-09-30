Наследие СССР не сработало

Проще говоря – Вооруженные Силы Украины сейчас переходят в состояние, когда именно наша армия выбирает место удара, и именно наша армия первой бьет врага.

Важно За что маленький кремлевский мерзавец мстит Украине убийственными ударами

Если исходить даже из такого ракурса, Кремль крайне опоздал с решением о своей частичной мобилизации, поэтому нас этот процесс вообще не должен пугать.

Поскольку когда стратегическая инициатива на фронте – не в руках рашистов, РФ может влиять только на два параметра – 1) количество "чмобиков", прибывших на "ноль", и 2) время, необходимое для их утилизации.

РФ в наследство от СССР получила в том числе и систему мобилизационного развертывания армии. По советским лекалам, должно быть три эшелона войск: 1) войска постоянной готовности, 2) подразделения с мобилизационной готовностью 1 – 2 суток, 3) "кадрированные" подразделения со сроком развертывания до 20 суток.

Когда путинская Россия начала подготовку к войне, она по сути тоже перешла к такой форме мобилизационного развертывания, где "войска постоянной готовности" – это была ударная группировка, ворвавшаяся в Украину. А "кадрированные подразделения" – те самые "базы хранения", на которых стояли полумифические "10 тысяч танков" и "тысячи бронемашин".

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Оккупанты опоздали на полгода

Еще раз акцент – эти танки и ББМ стояли на базах хранения именно для того, чтобы на них сажать отмобилизованных, а не в "текущем режиме" восполнять потери "кадровых" частей.

По логике такой системы, Кремль должен был объявить "частичную мобилизацию" по крайней мере 24 февраля 2022 года или хотя бы 9 мая 2022 года. Чтобы к июлю – августу на фронт как раз приехали первые партии "чмобиков" на тех же Т-62 или МТ-ЛБ. И помогли "кадровой" армии РФ удержать в своих руках инициативу на фронте.

Вместо этого армия РФ сначала получила болезненное поражение на Харьковщине, сейчас уже близка к такому же поражению под Лиманом, и (как оказывается) уже дошла до кондиции для "акта доброй воли" под Херсоном (сдержало лишь вмешательство Путина). И только после этого Кремль отважился на "могилизацию".

Стопами Гитлера

Чтобы оттянуть время своего поражения, РФ будет использовать на фронте своих "чмобиков" по образцу позднего Гитлера конца 1944 года – начала 1945 года. То есть каждый важный опорный пункт будет объявляться "фестунгом" (то есть "крепостью", из которой запрещено отступление).

Технология уничтожения "фестунга" тоже наработана – оцепление или разгром. Уже зафиксированы случаи, когда Кремль бросает "чмобиков" для "затыкания" актуальных "дыр" на фронте, в частности на Харьковщине возле Купянска-Узлового, Херсонщины или Лимана.

Вероятно, что свой аналог гитлеровского "контрнаступления в Арденнах" Путин тоже планирует. И именно с этим связано сообщение от ГУР МОУ о том, что Беларусь вроде бы готовится принять до 20 тысяч "чмобиков", расквартированных в заброшенных коровниках.

Но если уж дальше продолжать язык исторических параллелей, "Арденны" Путина с ударом через Беларусь "захлебнутся", потому что политическая цель удара явно не будет соответствовать военным возможностям рашистов. Потому что до этого орки едва ли не полностью "вычистили" склады со снарядами и законсервированной техникой в Беларуси, а остатков не хватит на ударную группировку какого-либо качества.

Простым "вбрасыванием" массы "пушечного мяса" войну выиграть невозможно. Историческая параллель со "100 тысяч китайских добровольцев", изменивших ход Корейской войны, здесь не работает. Потому что Китай послал для поддержки Северной Кореи свои лучшие войска, имевшие несколько лет опыта в боях против японской армии и войск Чан Кайши.

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Марафон поражений

Что же касается остатков бронетанкового вооружения армии РФ, то здесь в действие вступает такая арифметика. По состоянию на февраль 2022 года армия РФ по всему пространству – от границы с Украиной до Сахалина – имела всего 3 300 танков. За все время войны рашисты потеряли уже 2 800 танков. И это при том, что у российских оккупационных войск в Украине есть примерно 1 500 танков. Это позволяет предполагать, что россияне уже сняли с хранения и восстановили почти 2 000 старых советских танков. Но дальше восполнять потери в танках – у них ресурс ограничен.

Потому что буквально за одну неделю с флагманом российской бронетанковой промышленности "Уралвагонзаводом" произошло два причудливых события. Сначала УВЗ перешел на работу в три смены для "ускорения" ремонта поврежденного ОБТ и даже отчитался о "досрочной" передаче партии самоходных огнеметов ТОС-1А "Буратино", изготовленных явно по упрощенной технологии. А затем руководство того же "Уралвагонзавода" заявило, что готово выставить "добровольческую дружину" на фронт, в рамках "самомобилизации". Очевидно, попытка ремонтировать танки в три смены провалилась, так и не начавшись.

Кроме всего прочего, похоже, Кремль и его сателлиты потерпели военное поражение в Ливии, контроль над которой позволял РФ "дирижировать" ценами на мировом рынке нефти.

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По сообщениям британских профильных ресурсов, группа кораблей Королевских ВМС в составе 1 эсминца, 2 универсальных десантных кораблей и других кораблей сопровождения впервые за 8 лет зашла в Ливию, в порт Триполи. С "визитом вежливости". В пункт, где раньше хозяйничали "прокси-силы" россиян. Похоже, именно с этим обстоятельством и связана спешка Кремля по поводу объявления о захвате наших временно оккупированных территорий.

Сложно оценить, как такое событие может повлиять на стратегические перспективы РФ. Но здесь можно добавить следующее – в течение августа – сентября 2022 года доля военных затрат в госбюджете РФ, по некоторым оценкам, вдруг подскочила от 25% до 40%.

И при этом напомнить – Советский Союз коллапсировал не только потому, что много тратил на ОПК и армию. Советский Союз коллапсировал в том числе и потому, что Кремль не умел контролировать уровень своих военных расходов. Сохраняем спокойствие. И делаем каждый, кто считает возможным для Победы.

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