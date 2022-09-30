Российская ненормальность
Путин заигрался в манипуляции и, похоже, стал верить в собственную ложь. Питер Померанцев точно описал пропагандистскую политику кремля: "Nothing is true and everythimg is possible". Россияне так сильно раскрутили пропагандистскую машину, что начали в это верить.
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Именно поэтому принимают какие-то решения о "присоединении", чтобы с одной стороны убедить собственных граждан и мир в "нормальности" собственных действий, а с другой – тотально обесценить право, ценности и все человеческое. И одновременно пробуют вести переговоры на закрытых дипломатических встречах. Как будто ничего не произошло.
Время диалогов прошло
Королева балагана – спикер МИД Захарова – недавно публично заявила, что "Россия готова к обсуждению знакового договора о контроле над ядерными вооружениями". Публичное заявление по поводу чрезвычайно важной для американцев темы означает, что с кремлевской командой уже не говорит никто.
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Кремль будет ею пользоваться еще некоторое время, но никаких результатов российскому режиму это не принесет. G7, ЕС, США для любых переговоров теперь будут ждать смены режима и появления новых лиц.
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