Російська ненормальність

Путін загрався в маніпуляції і, схоже, почав вірити у власну брехню. Пітер Померанцев влучно описав пропагандистську політику кремля: "Nothing is true and everythimg is possible". Росіяни так сильно розкрутили пропагандистську машину, що почали в це вірити.

Саме тому ухвалюють якісь рішення про "приєднання", щоб з одного боку переконати власних громадян і світ в "нормальності" власних дій, а з іншого – тотально знецінити право, цінності й узагалі все людське. І одночасно намагаються вести перемовини на закритих дипломатичних зустрічах. Так, ніби нічого не відбулося.

Час діалогів минув

Королева балагану – речниця МЗС Захарова – нещодавно публічно заявила, що "Росія готова до обговорення знакового договору про контроль над ядерними озброєннями". Публічна заява щодо надзвичайно важливої для американців теми означає, що з кремлівською командою вже не говорить ніхто.

Після "референдумів", ядерного та енергетичного шантажу і цинічної поведінки в ООН говорити з ними абсолютно без сенсу. Кремль не сприймають переговорником, як би він не старався показати себе "сильним" чи "крутим". Багаторічна успішна політика перемовин за принципом підняття ставок та провокацій нарешті дала збій.

Кремль буде нею користуватися ще якийсь час, але жодних результатів російському режиму це не принесе. G7, ЄС, США для будь-яких переговорів тепер чекатимуть зміни режиму і появи нових осіб.

