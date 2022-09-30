Мстиві пораженці

Це – удари помсти. Це – за те, що не зустріли квітами, не впали радісно на коліна, не склали васальної присяги. Не погодилися на роль унтерменшів у кульгавій, останній на Землі імперії.

Варте уваги Лиман, Сватове та чому "не контрнаступаємо" на Луганщині

Банальна помста за непокірність. Нам боляче? Так. Але чи це змусить нас здатися? Ні. Зліші будемо.

І кого б там не приєднував до рф маленький мерзотник, це – для внутрішнього споживання і тільки. Україна буде вільною та незалежною!

Закон бумерангу

Цікаво було б подивитися, як після десятка прильотів по Москві втечуть ті, хто зараз підтримує війну. І ті, кому війна пох*й. Просто-таки уявляю собі забиті машинами виїзди із ситого міста, що зажерлося, і москвичів, які з жахом дивляться на перекреслене інверсійними слідами небо.

Багато років вважав це місто своїм. Близьким. Дідусь, який мешкає біля будиночка Дурова. Дядько і тітка, які живуть на Полярній. ЧГК. Наші нічні походи з вулиці Кірова до гостішок в Останкіному. Нічого не лишилося.

Цікаве ЗСУ отримали шанс помститися росіянам за Іловайськ

Найгірше, що ці кремлівські виродки вбили наше минуле. Випалили. Меми, фільми, пісні, книги… Спаплюжити спільні спогади – це ж який талант треба мати!

Озираєшся назад, а там – пустеля. Попелище. Вигоріла пустка, яка смердить підсмаженою людською плоттю з присмаком дизельного вихлопу, мокрим іржавим залізом і кислуватою міддю з ноткою кордиту. Тварюки. Іншого слова немає – просто грьобані імперські тварюки.

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