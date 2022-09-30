Мстительные пораженцы

Это – удары мести. Это – за то, что не встретили цветами, не рухнули радостно на колени, не приняли вассальную присягу. Не согласились на роль унтерменшей в хромой, последней на Земле империи.

Достойно внимания Лиман, Сватово и почему "не контрнаступаем" на Луганщине

Банальная месть за непокорность. Нам больно? Да. Но заставит ли это нас сдаться? Нет. Будем злее.

И кого бы там ни присоединял к России маленький мерзавец, это – для внутреннего потребления и только. Украина будет свободной и независимой!

Закон бумеранга

Интересно было бы посмотреть, как после десятка прилетов по Москве сбегут те, кто сейчас поддерживает войну. И те, кому война пох*й. Прям таки представляю себе забитые машинами выезды из зажравшегося сытого города и москвичей, которые с ужасом смотрят на перечеркнутое инверсионными следами небо.

Многие годы считал этот город своим. Близким. Дедушка, обитющий возле домика Дурова. Дядя и тетя, живущие на Полярной. ЧГК. Наши ночные походы с улицы Кирова в гостишки в Останкино. Ничего не осталось.

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Хуже всего, что эти кремлевские выродки убили наше прошлое. Выжгли. Мемы, фильмы, песни, книги… Испоганить общие воспоминания – это какой талант надо иметь!

Оглядываешься назад, а там – пустыня. Пепелище. Горелая пустошь, воняющая поджаренной человеческой плотью с привкусом дизельного выхлопа, мокрым ржавым железом и кисловатой медью с ноткой кордита. Твари. Другого слова нет – просто гребаные имперские твари.

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