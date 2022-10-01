Про це 24 каналу розповіла політологиня, дослідниця Гарвардської школи Кеннеді Мар'яна Буджерин. Раніше вона розказала про те, що Захід може надати Україні ядерну зброю.

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Червоної кнопки немає

Буджерин зазначила, що в Росії немає червоної кнопки, на яку Путін натисне, і ядерні ракети полетять. Це система, з тією валізкою, яку Путін має спочатку розблокувати за допомогою коду, котрий знає лише він. Тоді запускається ланцюжок з ланками в Генштабі, Штабі армії, командних пунктах.

Це передусім стосується стратегічної ядерної зброї. Зокрема, підводних човнів, літаків тощо. Це не стосується тактичної ядерної зброї. Там є системи запобігання неавторизованого користування,

– зауважила політологиня.

Тактична ядерна зброя не розгорнута

Дослідниця Гарвардської школи Кеннеді продовжила, що тактична ядерна зброя не розгорнута. Вона перебуває на центральних складах у Росії. Вони підпорядковані напряму Міністерству оборони, а не тим військовим частинам, де перебувають.

"Має бути розпорядження Міністерства оборони для цих частин, аби вони видали цю зброю і доставили туди, де їх прикріплять до ракет і готуватимуть до запуску", – наголосила вона.

Політологиня додала, що це буде певний процес, який займе час. Очевидно, що й Західна й наша розвідка знають, де ці склади. Буде видно, коли до складів під'їдуть машини, щось вантажитимуть і потім доставлятимуть їх туди, де є "Іскандери", "Кинджали", "Калібри". Тож, несподівано щось запустити не вдасться.

Буде певний час, під час якого можна відреагувати на цей процес,

– підкреслила дослідниця Гарвардської школи Кеннеді.

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Тактична ядерна зброя не вирішить питань на полі бою

Вона розповіла, що стратегічна ядерна зброя призначена для стримування інших ядерних держав, США, НАТО. Тактична може використовуватись хворими на голову людьми на полі бою. Однак вона не вирішить усіх питань. У нас немає об'єктів, які були б виправданою ціллю для ядерної ракети. ЗСУ не сконцентровані в одній точці. Вони швидко рухаються й не окопуються масовими угрупованнями.

"Можна витратити ядерну боєголовку хіба для того, щоб розбомбити окоп. Очевидно, це буде більше психологічний ефект, і Росія покаже, наскільки далеко вона готова зайти, щоб утримати ці території", – сказала Буджерин.

За словами політологині, демонстративний удар, наприклад, вибух над Чорним морем теж не дає гарантій ефекту. Цього може навіть ніхто не побачити.

Такий варіант розглядався у 1945 році США щодо Японії, і його відкинули з тих самих міркувань,

– підсумувала політологиня.

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