Об этом 24 каналу рассказала политология, исследовательница Гарвардской школы Кеннеди Марианна Буджерин. Ранее она рассказала о том, что Запад может предоставить Украине ядерное оружие.

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Красной кнопки нет

Буджерин отметила, что у России нет красной кнопки, на которую Путин нажмет, и ядерные ракеты улетят. Это система, с чемоданом, которую Путин должен сначала разблокировать с помощью кода, который знает только он. Тогда запускается цепочка со звеньями в Генштабе, Штабе армии, командных пунктах.

Это, прежде всего, касается стратегического ядерного оружия. В частности, подлодки, самолеты и т.д. Это не касается тактического ядерного оружия. Там есть системы предотвращения неавторизованного пользования,

– отметила политология.

Тактическое ядерное оружие не развернуто

Исследовательница Гарвардской школы Кеннеди продолжила, что тактическое ядерное оружие не развернуто. Она находится на центральных складах России. Они подчинены напрямую Министерству обороны, а не военным частям, где находятся.

"Должно быть распоряжение Министерства обороны для этих частей, чтобы они выдали это оружие и доставили туда, где их прикрепят к ракетам и будут готовить к запуску", – подчеркнула она.

Политолог добавила, что это будет процесс, который займет время. Очевидно, что Западная и наша разведка знают, где эти склады. Будет видно, когда к складам подъедут машины, что-то будут грузить и потом будут доставлять их туда, где есть "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры". Так что неожиданно что-то запустить не удастся.

Будет определенное время, во время которого можно отреагировать на этот процесс,

– подчеркнула исследовательница Гарвардской школы Кеннеди.

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Тактическое ядерное оружие не решит вопросов на поле боя

Она рассказала, что стратегическое ядерное оружие предназначено для сдерживания других ядерных держав, США, НАТО. Тактическая может использоваться больными головой людьми на поле боя. Однако она не решит все вопросы. У нас нет объектов, которые были бы оправданы для ядерной ракеты. ВСУ не сконцентрированы в одной точке. Они быстро двигаются и не окапываются массовыми группировками.

"Можно потратить ядерную боеголовку разве что для того, чтобы разбомбить окоп. Очевидно, это будет больше психологический эффект, и Россия покажет, насколько далеко она готова зайти, чтобы удержать эти территории", – сказала Буджерин.

По словам политолога, демонстративный удар, например взрыв над Черным морем тоже не дает гарантий эффекта. Этого может даже никто не увидеть.

Такой вариант рассматривался в 1945 году США в отношении Японии, и его отвергли по тем же соображениям,

– подытожила политология.

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