Не з'їв, та понадкушував

Витиснуті до межі Донецька та Луганська області, розбомблені, знелюднені, без економічного потенціалу, вже не становлять для нього інтересу. До них він ставиться за інерцією.

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Проста логіка підказує, що захопити і утримати він має намір те, що важливіше і дорожче, ніж те, що вже не становить великого інтересу і бідніше.

Запорізька та Херсонська області істотно багатші та ситніші, ніж Донецька і тим паче Луганська. Це моря, порти, поля, чорноземи, енергетика, Крим.

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Карта вирішальної битви

І тому там будуть головні плацдарми та битви, там необхідна максимальна концентрація наших військ та зусиль, туди має прямувати насамперед техніка.

Вибити ворога там, де він не встиг сильно окопатися, увійти до інфраструктури, підпорядкувати собі місцеве населення – це головне завдання.

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