Не съел, но понадкусывал

Выжатые до предела Донецкая и Луганская области, разбомбленные, обезлюдненные, без экономического потенциала, уже не представляют для него интереса. К ним он относится по инерции.

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Простая логика подсказывает, что захватить и удержать он намерен то, что важнее и дороже, чем то, что уже не представляет большого интереса и беднее.

Запорожская и Херсонская области не в пример богаче и сытнее, чем Донецкая и тем более Луганская. Это моря, порты, поля, черноземы, энергетика, Крым.

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Карта решающей битвы

Поэтому там будут главные плацдармы и битвы, там необходима максимальная концентрация наших войск и усилий, туда должна направляться прежде всего техника.

Выбить врага там, где он не успел окопаться, войти в инфраструктуру, подчинить себе местное население – это главная задача.

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