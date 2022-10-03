Не съел, но понадкусывал
Выжатые до предела Донецкая и Луганская области, разбомбленные, обезлюдненные, без экономического потенциала, уже не представляют для него интереса. К ним он относится по инерции.
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Простая логика подсказывает, что захватить и удержать он намерен то, что важнее и дороже, чем то, что уже не представляет большого интереса и беднее.
Запорожская и Херсонская области не в пример богаче и сытнее, чем Донецкая и тем более Луганская. Это моря, порты, поля, черноземы, энергетика, Крым.
Важное У украинцев есть три причины спать спокойно, не думая о ядерной войне
Карта решающей битвы
Выбить врага там, где он не успел окопаться, войти в инфраструктуру, подчинить себе местное население – это главная задача.
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