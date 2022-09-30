Про це 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Згідно з першим сценарієм, окуповані області нашої держави таки включать до складу країни-агресорки.

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Перший сценарій – кримський

Так, загарбники хочуть повторити кримський сценарій. Тобто повністю анексувати та приєднати до Росії 4 області України. Визнання ж "незалежності" Запоріжжя та Херсонщини необхідно для прийняття їх до складу, як незалежних суб'єктів.

Це базовий сценарій, найбільш ймовірний,

– пояснив Фесенко.

Другий сценарій, щоб торгуватися

Деякі спостерігачі припускають, що, наприклад, може бути такий проміжний сценарій – зараз ухвалять рішення про приєднання до Росії Донецької та Луганської областей, так званих "ДНР" та "ЛНР", а щодо Півдня України – Запорізької та Херсонської областей – можуть торгуватися,

– розповів політолог.

Інша ж річ полягає у тому, з ким вони будуть торгуватися, оскільки Україна не піде на це. Найкраща відповідь нашої держави на це пропагандистське шоу – звільнення окупованих територій від російських загарбників. Власне цим зараз і займаються українські військові.

"Це свідчить про те, що Збройні Сили України не звертають уваги на всі ці шоу і будуть крок за кроком звільняти окуповані землі України", – наголосив політолог.

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Він додав, найімовірніше, країна-агресорка "визнає" Запорізьку та Херсонську області, як частину Росії, в адміністративних кордонах. Для того, щоб потім був привід для атак на Україну та якихось територіальних вимог до нашої держави.

Путін оголосив анексію тимчасово окупованих територій

30 вересня російський президент оголосив про анексію тимчасово окупованих територій Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Їх Росія вирішила назвати частиною своєї країни в результаті псевдореферендумів.

Владімір Путін під час свого виступу нібито просто озвучив рішення мешканців тимчасово окупованих територій. Він заявив, що практично всі вони віддали свій голос за те, щоб стати частиною Росії, тому у нього просто не було вибору.

Нагадаємо, що про виступ Владіміра Путіна перед власним народом напередодні повідомив його речник Дмітрій Пєсков. Рупор Кремля ще тоді підготував росіян до того, що на них очікує "об'ємний виступ".