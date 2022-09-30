Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Согласно первому сценарию, оккупированные области нашего государства таки включат в состав страны-агрессора.

Кстати Что будет на оккупированных территориях после "присоединения" их к России: мнение российского оппозиционера

Первый сценарий – крымский

Так, захватчики хотят повторить крымский сценарий. То есть полностью аннексировать и присоединить к России 4 области Украины. Признание же "независимости" Запорожья и Херсонщины необходимо для принятия их в состав как независимых субъектов.

Это базовый сценарий, наиболее вероятный,

– объяснил Фесенко.

Второй сценарий, чтобы торговаться

Некоторые наблюдатели предполагают, что, например, может быть такой промежуточный сценарий – сейчас примут решение о присоединении к России Донецкой и Луганской областей, так называемых "ДНР" и "ЛНР", а в отношении Юга Украины – Запорожской и Херсонской областей – могут торговаться,

– рассказал политолог.

Другое дело – с кем они будут торговаться, поскольку Украина не пойдет на это. Лучший ответ нашего государства на это пропагандистское шоу – освобождение оккупированных территорий от российских захватчиков. Именно этим сейчас и занимаются украинские военные.

"Это свидетельствует о том, что Вооруженные Силы Украины не обращают внимания на все эти шоу и будут шаг за шагом освобождать оккупированные земли Украины", – подчеркнул политолог.

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Он добавил, вероятнее всего, страна-агрессор "признает" Запорожскую и Херсонскую области как часть России, в административных границах. Для того чтобы потом был повод для атак на Украину и каких-то территориальных требований к нашему государству.

Путин объявил аннексию временно оккупированных территорий

30 сентября российский президент объявил об аннексии временно оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья, Донбасса и Луганщины. Их Россия решила назвать частью своей страны в результате псевдореферендумов.

Владимир Путин во время своего выступления якобы просто озвучил решение жителей временно оккупированных территорий. Он заявил, что практически все они отдали свой голос за то, чтобы стать частью России, поэтому у него просто не было выбора.

Напомним, что о выступлении Владимира Путина перед собственным народом накануне сообщил его спикер Дмитрий Песков. Рупор Кремля еще тогда подготовил россиян к тому, что их ожидает "объемное выступление".